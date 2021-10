Η Βασίλισσα Ελισάβετ επέστρεψε στο Ουίνδσορ. Για πρώτη φορά ύστερα από πολλά χρόνια η 95χρονη μονάρχης του Ηνωμένου Βασιλείου διανυκτέρευσε στο νοσοκομείο «Βασιλιάς Εδουάρδος Ζ’».

Η Ελισάβετ εισήχθη στο νοσοκομείο για «προκαταρκτικές εξετάσεις», σύμφωνα με το παλάτι του Μπάκιγχαμ. Μετά το εξιτήριο σκοπεύει να ξεκουραστεί και θα αναλάβει μόνο περιορισμένα βασιλικά καθήκοντα.

Η γηραιότερη και μακροβιότερη μονάρχης της υφηλίου παρέμεινε στο νοσοκομείο «Βασιλιάς Εδουάρδος Ζ’» τη νύχτα της Τετάρτης (20.10.2021), αλλά επέστρεψε στο σπίτι της, στο Κάστρο του Ουίνδσορ, στο δυτικό Λονδίνο, την Πέμπτη (21.10.2021), με τους αξιωματούχους του Παλατιού να λένε ότι ήταν σε καλή διάθεση και έτοιμη να αναλάβει ξανά τα καθήκοντά της.

Η Ελισάβετ, η οποία είναι Βασίλισσα επιπλέον 15 βασιλείων, συμπεριλαμβανομένων της Αυστραλίας, του Καναδά και της Νέας Ζηλανδίας, βρίσκεται πλέον στο γραφείο της και ανέλαβε ορισμένα ελαφρά καθήκοντα.

Η Ελισάβετ, η οποία το 2022 θα γιορτάσει 70 συναπτά έτη στον θρόνο, είναι διάσημη και για την άριστη υγεία της. Η τελευταία φορά που πέρασε μία νύχτα σε νοσοκομείο ήταν το 2013, όταν υπέφερε από συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, ενώ είχε υποβληθεί σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση στα μάτια, για καταρράκτη, το 2018, και σε επέμβαση στο γόνατο, το 2003.

Η 95χρονη Βασίλισσα, που ακύρωσε επίσημο ταξίδι στη Βόρεια Ιρλανδία την Τετάρτη (20.10.2021), έλαβε σύσταση από τους γιατρούς για ξεκούραση, με το προσωπικό της να διευκρινίζει ότι η κατάστασή της δεν είχε σχέση με τον κορονοϊό.

