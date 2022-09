Η τραγωδία που συνέβη στο ανθρακωρυχείο στο Αμπερφαν, το πρωί της 21ης Οκτωβρίου του 1966, ήταν και η ημέρα που η Βασίλισσα Ελισάβετ έκανε ένα λάθος, το οποίο θα μετάνιωνε για πάντα.

Στις 21 Οκτωβρίου 1966 οι μαθητές του δημοτικού σχολείου του Πάντγκλας στο Άμπερφαν, ένα μικρό χωριό στην Ουαλία είχαν μπει στην αίθουσα για μάθημα, μέχρι που, λίγα λεπτά μετά, ένας ολόκληρος λόφος από το κοντινό ανθρακωρυχείο κατέρρευσε και έθαψε όλο το σχολείο.

Ο απολογισμός ήταν τραγικός, με 116 παιδιά και 28 ενήλικες να χάνουν την ζωή τους. Αυτή η τραγωδία και η καθυστερημένη επίσκεψη της Βασίλισσας Ελισάβετ στην περιοχή, αποτέλεσαν θέμα συζήτησης και κυριάρχησαν ακόμα τρίτο επεισόδιο της πραγματικά επικής σειράς The Crown, η τρίτη σεζόν της οποίας προβάλλεται από το Netflix.

Η Βασίλισσα Ελισάβετ ενημερώθηκε σχεδόν αμέσως για το δυστύχημα, αλλά περίμενε 8 ολόκληρες ημέρες για να επισκεφθεί την μικρή κοινότητα.

A tragic loss of life that must never be forgotten. Queen Elizabeth II lays a wreath in tribute to the victims of the Aberfan disaster in October 1966. pic.twitter.com/95ukkVX2ZI