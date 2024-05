Εμπραχίμ Ραϊσί: Ποιοι πανηγύρισαν για τον θάνατο του προέδρου του Ιράν

Θλίψη και οδύνη επικρατεί στο Ιράν, όπου έχει κηρυχθεί πενθήμερο εθνικό πένθος για τον θάνατο του Ιρανού προέδρου Εμπραχίμ Ραϊσί από τη συντριβή του προεδρικού ελικοπτέρου στο βορειοδυτικό Ιράν την Κυριακή (19.5.24).

Εκατοντάδες χιλιάδες Ιρανοί βγήκαν στους δρόμους της Τεχεράνης σήμερα Δευτέρα για να θρηνήσουν, αμέσως μόλις ανακοινώθηκε επίσημα ο θάνατος του προέδρου Εμπραχίμ Ραϊσί, του υπουργού Εξωτερικών Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν και των έξι ακόμα επιβαινόντων στο ελικόπτερο.

Υπήρξαν ωστόσο και οι Ιρανοί, κυρίως όσοι ζουν στο εξωτερικό, που όχι μόνο δεν θρηνούν αλλά πανηγυρίζουν για τον θάνατο του επονομαζόμενου ως «Χασάπη της Τεχεράνης».

Σύμφωνα με τη «Daily Mail», υπάρχουν και οι Ιρανοί που ύψωσαν ένα ποτήρι με αλκοόλ και ήπιαν γιορτάζοντας τον θάνατο του Ραϊσί.

Δύο Ιρανές, η Μερσεντέχ Σαχινκάρ (Mersedeh Shahinkar) και η Σιμά Μορανμπεϊγκί (Sima Moradbeigi), φαίνεται να χορεύουν και να χαμογελούν ως απάντηση στην είδηση ότι το ελικόπτερο του Ραϊσί είχε συντριβεί στην πλαγιά του βουνού.

Η Σαχινκάρ τυφλώθηκε από τη βαρβαρότητα των δυνάμεων ασφαλείας εν μέσω των διαδηλώσεων του 2022, ενώ η Μπραντμπεϊγκί έχασε τη χρήση του ενός χεριού της όταν ένας ένοπλος φρουρός της ανατίναξε τον αγκώνα της.

Οι κόρες της Μινού Ματζιντί (Minoo Majidi), μιας 62χρονης Ιρανής που ήταν ένας από τους ανθρώπους που πυροβολήθηκαν από τις υπηρεσίες ασφαλείας μετά τον θάνατο της Μάχσα Αμίνι τον Σεπτέμβριο του 2022, μοιράστηκαν ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σηκώνοντας ένα ποτήρι… γιορτάζοντας τον θάνατο του Ιρανού προέδρου.

