Όλα γίνονται όπως θα ήθελε εκείνη. Όλες οι επιθυμίες της Βασίλισσας Ελισάβετ στο τελευταίο αντίο που της λέει ο λαός και η οικογένειά της τηρούνται κατά γράμμα. Η σημερινή ημέρα ανήκει στον λαό της Σκωτίας. Τον λαό που συγκεντρώθηκε από νωρίς στους δρόμους του Εδιμβούργου σιωπηλός για να αποχαιρετήσει την Βασίλισσά του.

Το πένθος για τους πολίτες είναι βαρύ και εκδηλώνεται με κάθε τρόπο για τον χαμό της Βασίλισσας Ελισάβετ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρωταγωνιστής ο Βασιλιάς Κάρολος ο οποίος από το πρωί της Δευτέρας συγκίνησε με τα λόγια που είπε για την μητέρα και Βασίλισσά του αλλά και με τον τρόπο που δείχνει να τιμά τον ρόλο για τον οποίο περίμενε δεκαετίες. Και σήμερα ήταν εμφανώς συντετριμμένος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

The Queen's coffin, draped with the Royal Standard of Scotland and dressed with a wreath of flowers, which includes heather from her Balmoral home, is carried into St Giles’ Cathedralhttps://t.co/HZS7Wh3MV1 pic.twitter.com/ggPGzfzhRd — BBC News (UK) (@BBCNews) September 12, 2022

Her Majesty The Queen’s coffin is taken in Procession to St Giles’ Cathedral.



Draped with the Royal Standard in Scotland, the coffin was flanked by the Bearer Party from the Royal Regiment of Scotland, and escorted by The King’s Body Guard for Scotland and The Queen’s children. pic.twitter.com/GSqcifVGWP — The Royal Family (@RoyalFamily) September 12, 2022

Ντυμένος με φράκο απότισε φόρο τιμής στην μητέρα του μιλώντας στο Κοινοβούλιο, ντυμένος με στολή στην πομπή που την συνόδευσε όπως και τα αδέλφια του Πριγκίπισσα Άννα και Πρίγκιπας Έντουαρντ. Παραφωνία στο λαμπρό τελετουργικό ο Πρίγκιπας Άντριου ο οποίος δεν μπορεί πλέον να ντύνεται στρατιωτικά αφού του έχουν αφαιρεθεί οι τίτλοι. Και, η στιγμή που ενώ όλοι παρακολουθούσαν σιωπηλοί και με συντριβή την πομπή με την σορό της Βασίλισσας να κατευθύνεται στον Καθεδρικό Ναό του Saint Giles κάποιος από το πλήθος αποδοκίμασε τον Άντριου αποκαλώντας τον «άρρωστο γέρο».

Crowds line Edinburgh’s Royal Mile as the Queen’s children follow her coffin towards St Giles’ Cathedralhttps://t.co/HZS7Wh3MV1 pic.twitter.com/kPfLWsrWdQ — BBC News (UK) (@BBCNews) September 12, 2022

Η πομπή έφτασε στον Καθεδρικό Ναό και οι στιγμές ήταν ιδιαίτερα συγκινητικές. Όσοι βρέθηκαν εντός άκουσαν να ψάλλεται ο Ψαλμός 23 «Ο Κύριος είναι ο Ποιμένας μου» ένας ψαλμός που λάτρευε η Βασίλισσα και είχε ακουστεί και στον γάμο της με τον Πρίγκιπα Φίλιππο το 1947.

Watch live: The Queen is lying in rest after a service at St Giles' Cathedral in Edinburgh https://t.co/iESTMRNvzd — Sky News (@SkyNews) September 12, 2022

Πάνω στο φέρετρο με την σορό της Βασίλισσας τοποθετήθηκε το στέμμα της Σκωτίας το οποίο έχει φτιαχτεί από σκωτσέζικο χρυσό και έχει 42 πετράδια και 70 μαργαριτάρια. Το φέρετρο είναι κατασκευασμένο από αγγλική βελανιδιά και επενδεδυμένο με μόλυβδο.

Σήμερα, ήταν η πρώτη φορά που ο Βασιλιάς εμφανίστηκε δίπλα στην σορό της μητέρας του από όταν ανακοινωθηκε ο θάνατός της στο Μπαλμόραλ την περασμένη Πέμπτη. Αύριο η σορός της θα μεταφερθεί αεροπορικώς στο Λονδίνο.

Από τις πιο συγκινητικές στιγμές της σημερινής ημέρας ήταν όταν το πλήθος έξω από τον Καθεδρικό Ναό απήγγειλε τον εθνικό ύμνο και χειροκρότησε τον Βασιλιά Κάρολο κατά την έξοδό του.