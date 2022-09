Την περίεργη στάση του άνδρα που αψήφησε τις αυστηρές οδηγίες και αποφάσισε να αγγίξει το φέρετρο της βασίλισσας Ελισάβετ στην Αίθουσα του Γουέστμινστερ περιγράφουν μάρτυρες που στάθηκαν επί ώρες μαζί του στην ουρά.

Ο ίδιος επέλεξε να περιμένει περίπου 14 ώρες στην ατελείωτη ουρά των ανθρώπων που θέλουν να αποχαιρετήσουν τη βασίλισσα Ελισάβετ και μόλις έφτασε αρκετά κοντά στο φέρετρό της, έφυγε από την ουρά, ανέβηκε τα σκαλιά, άγγιξε το φέρετρο ενώ σήκωσε και τη σημαία με την οποία ήταν καλυμμένο το φέρετρο.

Αστραπιαία φύλακες και φρουροί του όρμηξαν, τον έριξαν κάτω πριν τον πάρουν – στην κυριολεξία – σηκωτό και τον απομακρύνουν από το φέρετρο της βασίλισσας.

Μάρτυρες μίλησαν στην Daily Mail ο ίδιος ενώ στεκόταν επί 14 ώρες στην ουρά δεν αντάλλαξε κουβέντα με κανέναν και συμπεριφερόταν «περίεργα».

Ο Τζον Ουίλιαμς, που βρισκόταν στην ουρά μαζί με τον «δράστη», πριν εκτυλιχτεί το περιστατικό, υποστήριξε: «Μου έκανε εντύπωση καθώς ήμασταν στην ουρά για 14 ώρες από την αρχή μέχρι το τέλος και ήταν λίγο πιο μπροστά από εμάς. Τον προσέξαμε καθώς ξεχώριζε. Και ξεχώριζε, επειδή την ώρα που οι περισσότεροι άνθρωποι στην ουρά μιλούσαν μεταξύ τους και αλληλεπιδρούσαν, αυτός δεν έκανε τίποτα. Είδα μερικούς ανθρώπους δίπλα του να προσπαθούν να πιάσουν κουβέντα, αλλά εκείνος έδειχνε κλειστός στον εαυτό του».

Man arrested for attempting to grab Queen’s coffin at Westminster Hall. Police were quick to stop the man is now in custody. #QueenElizabeth #funeral #RoyalFamily pic.twitter.com/8X46K4iX0m