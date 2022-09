Συγκινημένοι και με δέος εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο παρακολουθούν την Σκωτία να αποχαιρετά τη βασίλισσα Ελισάβετ σήμερα (12.9.2022) με τη σορό της να μεταφέρεται από το Παλάτι του Χόλιρουντχαουζ στον Καθεδρικό Ναό του St. Giles και τον βασιλιά Κάρολο να την ακολουθεί μαζί με τη βασιλική σύζυγο, Καμίλα, και τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Χιλιάδες πολίτες βρίσκονται στους δρόμους του Εδιμβούργου παρακολουθώντας την πομπή της σορού της βασίλισσας Ελισάβετ στο Royal Mile, τη διαδρομή που ενώνει 2 ιστορικά σημεία της πρωτεύουσας της Σκωτίας, το Παλάτι του Χόλιρουντχαουζ και το Κάστρο του Εδιμβούργου. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι παρά το γεγονός ότι είναι συγκεντρωμένοι χιλιάδες υπάρχει μια ατελείωτη σιωπή.

Στις 16:25 ξεκίνησε η πομπή της σορού της βασίλισσας Ελισάβετ από το Χόλιρουντχαουζ στον Καθεδρικό Ναό του St. Giles. Ο βασιλιάς και τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας ακολουθούν με τα πόδια.

Ο μόνος που δεν φοράει στολή είναι ο Πρίγκιπας Άντριου από τον οποίο έχουν αποστερηθεί όλοι οι στρατιωτικοί τίτλοι μετά την εμπλοκή του στο σκάνδαλο του Τζέφρι Επστάιν. Μάλιστα κάποιοι από το πλήθος τον αποδοκίμασαν φωνάζοντάς του ότι είναι διεστραμμένος.

Η σορός της βασίλισσας Ελισάβετ ταξίδεψε 300 χιλιόμετρα και τη συνόδευσαν 7 οχήματα σε ένα ταξίδι 6 ωρών, από το Μπαλμόραλ στο Εδιμβούργο. Σήμερα, θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στον Καθεδρικό του St. Giles για να της πουν «αντίο» οι Σκωτσέζοι πολίτες, λίγο μετά τις 17:00.

Προς τιμήν της, θα ριχτούν 21 κανονιοβολισμοί από το Κάστρο του Εδιμβούργου. Ακόμη, σήμερα, ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ και μέλη της βασιλικής οικογένειας θα πραγματοποιήσουν και αγρυπνία.

Ο βασιλιάς Κάρολος μίλησε στο Westminster Hall και χρησιμοποίησε λόγια του Σαίξπηρ για να εκφράσει ότι η μητέρα του ήταν «οδηγός για όλους τους πρίγκιπες».

"I am deeply grateful for the Addresses of Condolence by the House of Lords and the House of Commons, which so touchingly encompass what our late Sovereign, my beloved mother The Queen, meant to us all."



The King’s reply to the addresses of condolence at Westminster Hall: