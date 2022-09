Πολλές ήταν οι αντιδράσεις στο Twitter από την εμφάνιση του Παύλου Γλύξμπουργκ στο BBC με το κανάλι να τον χαρακτηρίζει «Διάδοχο της Ελλάδας».

Ο Παύλος Γλύξμπουργκ μίλησε στο BBC για τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ με το Twitter να παίρνει φωτιά. Ο θεσμός της βασιλείας στην Ελλάδα έχει παύσει εδώ και δεκαετίες και από την στιγμή που δεν υπάρχει βασιλιάς είναι αυτονόητο ότι δεν υπάρχει και διάδοχος.

Οι χρήστες του Twitter πήραν θέση και εξέφρασαν τις αντιδράσεις τους….

Come on, BBC. Greece long abolished it’s monarchy, so please respect that.



My Greeks sons just asked “who is that guy? Greece doesn’t have kings and princes.” pic.twitter.com/GXnekaAbnh — Damian Mac Con Uladh (@damomac) September 18, 2022

Greece does NOT have kings, queens or princes. Crown Prince of “no man’s land”. Unbelievable ignorance and misinformation. Get your facts right! — Marina Papoutsi (@mp_neuro) September 18, 2022

Ο άλλος βρήκε ευκαιρία και βγήκε σας βασιλιάς https://t.co/ADTIfKcTmO — Anarchocapitalism (@Anarchocapital9) September 18, 2022

Συγγνώμη, αλλά δεν ήξερα ότι έχω κ βασιλιά. Από κ ως που? Υπηρξε κάποτε βασιλιάς, έφυγε, τέλος. Είναι στο DNA η ιδιότητα κ δε φεύγει? — Eva (@Evanik1977) September 18, 2022