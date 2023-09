Δεν βλέπει κανείς κάθε μέρα μια Βασίλισσα και μια Πρώτη Κυρία να παίζουν πινγκ πονγκ. Αυτό έγινε σήμερα στο Σεν Ντενί στο Παρίσι όταν κατά την επίσκεψη στο χωριό του Παγκοσμίου Κυπέλου Ράγκμπι η Βασίλισσα Καμίλα και η Μπριζίτ Μακρόν βλέποντας ένα τραπέζι του πινγκ πονγκ πήραν από μια ρακέτα και άρχισαν να παίζουν.

Η στιγμή καταγράφηκε από όσους βρίσκονταν εκεί και τόσο η Βασίλισσα Καμίλα όσο και η Μπριζίτ Μακρόν έδειξαν να κατέχουν το άθλημα.

Ο Βασιλιάς Κάρολος και η Βασίλισσα Καμία πραγματοποιούν επίσημη επίσκεψη στη Γαλλία από την Τετάρτη (20/09/23). Ιστορικό έμεινε το δείπνο που παρατέθηκε προς τιμήν τους στις Βερσαλλίες το οποίο ήταν λουκούλειο.

Watch: The Queen and Madame Macron play table tennis in Saint-Denis, the home of the Rugby World Cup village



They seem to be getting on well! #StateVisitFrance pic.twitter.com/qIkuiLppUJ