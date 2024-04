Βενεζουέλα: Έσκαψαν τούνελ από τις φυλακές στο αρχηγείο της αστυνομίας – Η πιο αποτυχημένη απόδραση στην ιστορία

Δεν τα υπολόγισαν σωστά κρατούμενοι σε φυλακές της Βενεζουέλας και αφού έσκαψαν τούνελ αντί να βρουν το δρόμο προς την ελευθερία εν τέλει κατέληξαν στα χέρια 30 αστυνομικών.

Μάλιστα, η αποτυχημένη προσπάθεια απόδρασης των κρατούμενων κατεγράφη από βίντεο. Στο βίντεο φαίνονται συνολικά 20 κρατούμενοι φυλακών της Βενεζουέλας να βγαίνουν σταδιακά και αργά από την τρύπα στον τοίχο και έκπληκτοι να διαπιστώνουν την γκάφα τους.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, οι κρατούμενοι δεν υπολόγισαν σωστά και έσκαψαν τούνελ προς τη λάθος κατεύθυνση και συγκεκριμένα προς τον χώρο εκπαίδευσης στο αρχηγείο της αστυνομίας της πόλης Βενεζουέλας, Μαρακαΐμπο.

Οι αστυνομικοί ήταν άοπλοι αλλά κατάφεραν με ευκολία να περιορίσουν τους κρατούμενους και να τους επιστρέψουν πίσω στις φυλακές.

Τρεις κρατούμενοι τραυματίστηκαν ελαφριά στην προσπάθεια να αποδράσουν.

In Venezuela 🇻🇪, at PoliMaracaibo prison, some prisoners tried to escape a few days ago. They had been planning it for weeks, but they got caught by guards who were training nearby. 😂😂

