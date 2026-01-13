Βενεζουέλα: Με το σταγονόμετρο η απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων – Αγωνία για την τύχη 750 φυλακισμένων της αντιπολίτευσης

Με αργούς ρυθμούς προχωρά η Βενεζουέλα τις διαδικασίες για την απελευθέρωση των εκατοντάδων πολιτικών κρατούμενων, παρά την υπόσχεση που είχε δώσει την περασμένη εβδομάδα πως θα αφήσει ελεύθερο έναν σημαντικό αριθμό κρατούμενων.

Η οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Penal Forum καταγγέλλει πως η Βενεζουέλα έχει φυλακίσει περίπου 800 ανθρώπους και έχει απελευθερώσει μόλις 49 πολιτικούς κρατούμενους. Οι αρχές δεν έχουν δημοσιεύσει τα ονόματα όσων απελευθερώθηκαν και δεν έχουν δώσει πληροφορίες σχετικά με τα κέντρα που κρατούνταν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Βενεζουέλα άρχισε να απελευθερώνει κρατούμενους υψηλού προφίλ την Πέμπτη, μεταξύ αυτών και άτομα από την αντιπολίτευση, μετά από απαίτηση των ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως η απελευθέρωση των ομήρων αποτελεί μία προσπάθεια ειρήνης με την Ουάσινγκτον και λόγω αυτού, ανακοίνωσε πως ακύρωσε την δεύτερη επίθεση που είχε προγραμματιστεί κατά του Ιράν.

Η κυβέρνηση δήλωσε ότι οι αποφυλακίσεις εντάσσονται σε επανεξέταση υποθέσεων που είχε ξεκινήσει «εθελοντικά» ο Νικολάς Μαδούρο και η οποία συνεχίζεται πλέον υπό την εντολή της μεταβατικής προέδρου Ντέλσι Ροδρίγκες.

Η Ερευνητική Αποστολή του ΟΗΕ για τη Βενεζουέλα ανέφερε τη Δευτέρα ότι χαιρετίζει τις αποφυλακίσεις και κάλεσε σε άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων όσοι κρατούνται αυθαίρετα, υπογραμμίζοντας το τραύμα που βιώνουν και οι οικογένειές τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Στους συγγενείς πρέπει να παρέχονται σαφείς και έγκαιρες πληροφορίες για την τύχη, τον τόπο κράτησης και το νομικό καθεστώς των αγαπημένων τους, καθώς και εγγυημένη πρόσβαση και τακτικές επισκέψεις», ανέφερε η αποστολή.

Για ημέρες, οικογένειες κρατουμένων κατασκηνώνουν έξω από κέντρα κράτησης, περιμένοντας απεγνωσμένα νέα για τους δικούς τους ανθρώπους.

Κάποιοι έχουν ανάψει κεριά, έχουν κρεμάσει πανό διαμαρτυρίας και έχουν γονατίσει για να προσευχηθούν για τους συγγενείς τους. Πολλοί ζητούν από την κυβέρνηση αποδείξεις ότι όσοι κρατούνται είναι ακόμη ζωντανοί, επιτρέποντας βιντεοκλήσεις ή δείχνοντας πρόσφατες φωτογραφίες τους.

Ο μυστήριος θάνατος κρατούμενου

Η Εβελίς Κάνο, μητέρα κρατουμένου, κάλεσε τον πρόεδρο της Βουλής και τη μεταβατική πρόεδρο να δείξουν ενσυναίσθηση προς τις οικογένειες.

«Βάλτε το χέρι στην καρδιά σας. Αν ήταν τα δικά σας μέλη της οικογένειας, τι θα κάνατε; Αν θέλετε να γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα του προέδρου, τι γίνεται με τους Βενεζουελάνους; Τι γίνεται με εμάς;»

Οι εκκλήσεις για αποδείξεις ζωής κλιμακώθηκαν το Σαββατοκύριακο, αφού οι αρχές επιβεβαίωσαν τον θάνατο τουλάχιστον ενός κρατουμένου.

Οι εισαγγελείς ανακοίνωσαν την Κυριακή ότι εν ενεργεία αξιωματικός της εθνικής αστυνομίας, ο οποίος ήταν φυλακισμένος από τις 11 Δεκεμβρίου, πέθανε στις 10 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με την Εισαγγελία, διαπιστώθηκε ότι ο 52χρονος Έντιλσον Χοσέ Τόρες Φερνάντες υπέστη «αιφνίδια κρίση υγείας».

«Μεταφέρθηκε αμέσως σε ιατρικό κέντρο, έφτασε με ζωτικά σημεία και έλαβε έγκαιρη ιατρική φροντίδα. Ωστόσο, υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο και στη συνέχεια καρδιακή ανακοπή, που προκάλεσαν τον θάνατό του», ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Ο Τόρες είχε συλληφθεί επειδή κοινοποίησε μηνύματα «επικριτικά προς το καθεστώς», σύμφωνα με την Επιτροπή Συγγενών για την Ελευθερία των Πολιτικών Κρατουμένων.

Η οργάνωση Peace Laboratory επέκρινε την κυβέρνηση, λέγοντας ότι ο Τόρες θα μπορούσε να είχε αποφυλακιστεί και να λάβει ιατρική φροντίδα. «Πιθανότατα θα ήταν ζωντανός σήμερα», ανέφερε στα social media.

Η Πέτρα Βέρα, συγγενής κρατουμένου, κάλεσε την κυβέρνηση να δείξει μεγαλύτερη διαφάνεια.

«Αν δεν μπορεί να δοθεί αυτή η απόδειξη ζωής —που είναι το μόνο που ζητάμε— τότε δώστε μας την ευκαιρία να έχουμε πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και να δούμε τους συγγενείς μας», είπε.

Απαντώντας σε ερώτημα του CNN, η Εισαγγελία ανέφερε ότι «προς το παρόν» δεν υπάρχει επίσημος κατάλογος των αποφυλακισθέντων. Η Διεθνής Αμνηστία εξέφρασε ανησυχία για την έλλειψη ενημέρωσης.

«Δεν υπάρχουν νέα για την τύχη τους και ελπίζουμε ότι αυτές οι αποφυλακίσεις θα ρίξουν φως στις συνθήκες υπό τις οποίες κρατούνταν για πολλούς μήνες», δήλωσε στο CNN η Ερίκα Γκεβάρα Ρόσας, παγκόσμια διευθύντρια έρευνας, υπεράσπισης και πολιτικής της οργάνωσης.

Μεταξύ των πρώτων που απελευθερώθηκαν την περασμένη εβδομάδα ήταν ο Ενρίκε Μάρκες, πρώην υποψήφιος πρόεδρος, και ο Μπιάτζιο Πιλιέρι, επιχειρηματίας και πρώην βουλευτής της Βενεζουέλας, οι οποίοι κρατούνταν στο διαβόητο κέντρο κράτησης Ελ Ελικοΐδε, ένα τεράστιο, ημιτελές εμπορικό κέντρο στο Καράκας που σήμερα λειτουργεί ως φυλακή και έδρα της μυστικής αστυνομίας.

Ωστόσο, οργανώσεις δικαιωμάτων αναφέρουν ότι πολλοί προβεβλημένοι υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων παραμένουν στη φυλακή ή έχουν εξαφανιστεί πλήρως.

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο συναντήθηκε τη Δευτέρα με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ στο Βατικανό, ζητώντας του να παρέμβει και να βοηθήσει στην απελευθέρωση των εκατοντάδων πολιτικών κρατουμένων που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό κράτηση.

Ο Λέων είχε καλέσει για την προστασία των πολιτικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βενεζουέλα και δήλωσε ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη χώρα της Λατινικής Αμερικής με «βαθιά ανησυχία».

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο αναμένεται να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου που μίλησε στο CNN.