Κόσμος

Ο Τραμπ θα συναντηθεί την Πέμπτη με την Μαρία Κορίνα Ματσάντο που ελπίζει σε στήριξη για τη ηγεσία της Βενεζουέλας

Η Ματσάδο, στην οποία απονεμήθηκε φέτος το Νόμπελ Ειρήνης, έχει αφήσει να εννοηθεί πως είναι διατεθειμένη να παραδώσει το βραβείο της στον Τραμπ
Μαρία Κορίνα Ματσάδο
Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο / REUTERS /Leonhard Foeger

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026 με την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε την περασμένη εβδομάδα στην εκπομπή του Σον Χάνιτι στο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε εάν σχεδιάζει να συναντηθεί με τη Ματσάδο στον απόηχο της πρόσφατης αμερικανικής επίθεσης στη Βενεζουέλα που οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

«Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι θα έρθει κάποια στιγμή την επόμενη εβδομάδα. Ανυπομονώ να τη χαιρετήσω», είχε πει ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η Ματσάδο, στην οποία απονεμήθηκε φέτος το Νόμπελ Ειρήνης, έχει αφήσει να εννοηθεί πως είναι διατεθειμένη να παραδώσει το βραβείο της στον Τραμπ. «Άκουσα πως θέλει να το κάνει. Θα ήταν μεγάλη τιμή», δήλωσε ο Τραμπ στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News.

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο επαίνεσε τον Ντόναλντ Τραμπ για την ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο και υποσχέθηκε ότι θα επιστρέψει σύντομα στην πατρίδα της, δηλώνοντας έτοιμη να κερδίσει τις επόμενες εκλογές.

Ωστόσο, ο Τραμπ είχε εκφράσει πρόσφατα αμφιβολίες για το εάν η Ματσάδο μπορεί να κυβερνήσει τη Βενεζουέλα, υποστηρίζοντας πως «δεν έχει ούτε την υποστήριξη ούτε τον σεβασμό» του λαού.

Η Ματσάδο ζήτησε μεσολάβηση του Πάπα για όσους αγνοούνται στη Βενεζουέλα

«Ζήτησα από τον ποντίφικα να μεσολαβήσει υπέρ όσων συνεχίζουν να αγνοούνται και να είναι θύματα απαγωγής στη χώρα μου», δήλωσε η επικεφαλής της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας Μαρία Κορίνα Ματσάδο μετά τη σημερινή της συνάντηση με τον πάπα Λέοντα ΙΔ’ στο Βατικανό.

«Εξέφρασα στον Άγιο Πατέρα την ευγνωμοσύνη μας για την υποστήριξή του σε όσα συμβαίνουν στη Βενεζουέλα. Του μετέφερα και τη δύναμη του λαού μας, ο οποίος συνεχίζει να προσεύχεται και να αγωνίζεται για την ελευθερία», πρόσθεσε η Ματσάδο.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του κινήματός της, η Μαρία Κορίνα Ματσάδο ζήτησε από τον Αμερικανό πάπα να βοηθήσει, με παρεμβάσεις του, ώστε να μπορέσουν να απελευθερωθούν οι περισσότεροι από χίλιοι πολιτικοί κρατούμενοι και να επιταχυνθεί η διαδικασία δημοκρατικής μετάβασης στη χώρα της.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
141
93
92
78
77
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο: Έχει συμμάχους νεοναζί και εθνικιστές, διαλύει την εκκλησία
«Σκοπεύει να παραχωρήσει αυτοκεφαλία στην μη αναγνωρισμένη Ορθόδοξη Εκκλησία του Μαυροβουνίου με στόχο να πλήξει την Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία»
Βαρθολομαίος 28
Πέθανε ο θηλυκός χιμπατζής Ai σε ηλικία 49 ετών – Χαρακτηρίστηκε «ιδιοφυΐα» λόγω υψηλού IQ
Η θηλυκή χιμπατζής από τη δυτική Αφρική, έφτασε στο πανεπιστήμιο του Κιότο το 1977 και, το 2000, γέννησε τον Αγιούμου, του οποίου οι δεξιότητες προσέλκυσαν την προσοχή σε μελέτες σχετικά με τη μετάδοση γνώσης
Η Ai, ο θηλυκός χιμπατζής που έμαθε εκατό αριθμούς και γράμματα, κρατάει το νεογέννητο μωρό της, Ayumu, στο Ινστιτούτο Έρευνας Πρωτευόντων Θηλαστικών του Πανεπιστημίου του Κιότο
Newsit logo
Newsit logo