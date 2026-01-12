Ο Τραμπ θα συναντηθεί την Πέμπτη με την Μαρία Κορίνα Ματσάντο που ελπίζει σε στήριξη για τη ηγεσία της Βενεζουέλας

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026 με την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε την περασμένη εβδομάδα στην εκπομπή του Σον Χάνιτι στο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε εάν σχεδιάζει να συναντηθεί με τη Ματσάδο στον απόηχο της πρόσφατης αμερικανικής επίθεσης στη Βενεζουέλα που οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

«Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι θα έρθει κάποια στιγμή την επόμενη εβδομάδα. Ανυπομονώ να τη χαιρετήσω», είχε πει ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η Ματσάδο, στην οποία απονεμήθηκε φέτος το Νόμπελ Ειρήνης, έχει αφήσει να εννοηθεί πως είναι διατεθειμένη να παραδώσει το βραβείο της στον Τραμπ. «Άκουσα πως θέλει να το κάνει. Θα ήταν μεγάλη τιμή», δήλωσε ο Τραμπ στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News.

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο επαίνεσε τον Ντόναλντ Τραμπ για την ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο και υποσχέθηκε ότι θα επιστρέψει σύντομα στην πατρίδα της, δηλώνοντας έτοιμη να κερδίσει τις επόμενες εκλογές.

Ωστόσο, ο Τραμπ είχε εκφράσει πρόσφατα αμφιβολίες για το εάν η Ματσάδο μπορεί να κυβερνήσει τη Βενεζουέλα, υποστηρίζοντας πως «δεν έχει ούτε την υποστήριξη ούτε τον σεβασμό» του λαού.

Η Ματσάδο ζήτησε μεσολάβηση του Πάπα για όσους αγνοούνται στη Βενεζουέλα

«Ζήτησα από τον ποντίφικα να μεσολαβήσει υπέρ όσων συνεχίζουν να αγνοούνται και να είναι θύματα απαγωγής στη χώρα μου», δήλωσε η επικεφαλής της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας Μαρία Κορίνα Ματσάδο μετά τη σημερινή της συνάντηση με τον πάπα Λέοντα ΙΔ’ στο Βατικανό.

«Εξέφρασα στον Άγιο Πατέρα την ευγνωμοσύνη μας για την υποστήριξή του σε όσα συμβαίνουν στη Βενεζουέλα. Του μετέφερα και τη δύναμη του λαού μας, ο οποίος συνεχίζει να προσεύχεται και να αγωνίζεται για την ελευθερία», πρόσθεσε η Ματσάδο.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του κινήματός της, η Μαρία Κορίνα Ματσάδο ζήτησε από τον Αμερικανό πάπα να βοηθήσει, με παρεμβάσεις του, ώστε να μπορέσουν να απελευθερωθούν οι περισσότεροι από χίλιοι πολιτικοί κρατούμενοι και να επιταχυνθεί η διαδικασία δημοκρατικής μετάβασης στη χώρα της.