Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν κατολίσθηση «χτύπησε» την επαρχία Καστάνιο της Βενεζουέλας, μόλις λίγες μέρες μετά τη φονική κατολίσθηση στην πόλη Λας Τεχερίας.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο επίσης για εκτεταμένες υλικές ζημιές εξαιτίας της κατολίσθησης, που σημειώθηκε στο Καστάνιο, προάστιο της Μαρακάι, της πρωτεύουσας της πολιτείας Αράγουα, κάπου 83 χιλιόμετρα από το Καράκας της Βενεζουέλας.

Πλάνα που μεταδόθηκαν από τη δημόσια τηλεόραση της Βενεζουέλας εικονίζουν χείμαρρους λάσπης καθώς καταπίνουν ό,τι βρίσκουν μπροστά τους, παρασύροντας οχήματα, δέντρα και πελώριους βράχους.

Ο πρόεδρος Μαδούρο έκανε την ανακοίνωση αυτή κατά τη διάρκεια παρέμβασής του από την πόλη Λας Τεχερίας, όπου πριν από μια εβδομάδα κατολίσθηση στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 54 ανθρώπους ενώ 8 παραμένουν ακόμη αγνοούμενοι, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που έδωσε ο αρχηγός του κράτους.

Προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 50 νεκρούς και 56 αγνοούμενους.

#Venezuela 🇻🇪 (Oct. 17, 2022)

Serious #floods this afternoon wreak havoc in the El Castaño sector, in #Maracay, #Aragua state, after the overflow of the Castaño River.#news #Viral #breaking #BreakingNews #weather#Weathercloud #climate #flooding #rain #Video pic.twitter.com/evx8oWOBPh