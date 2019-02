Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο αψηφά τη Δύση, το τελεσίγραφο της Ευρώπης λήγει!

Ο Νικολάς Μαδούρο συνεχίζει να αψηφά τη Δύση ενώ σήμερα, Κυριακή 03.02.2019, λήγει το τελεσίγραφο που έχουν απευθύνει έξι χώρες της ΕΕ, οι οποίες τον καλούν να συγκαλέσει νέες προεδρικές εκλογές. Διαφορετικά, οι χώρες αυτές έχουν διαμηνύσει πως θα αναγνωρίσουν ως πρόεδρο τον αντίπαλο του, τον Χουάν Γκουαϊδό.

Η Γερμανία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ολλανδία, η Πορτογαλία και η Βρετανία είχαν δώσει στον Νικολάς Μαδούρο προθεσμία οκτώ ημερών για να προκηρύξει νέες προεδρικές εκλογές.

Αντί γι’ αυτό, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, ο οποίος επανεμφανίσθηκε χθες, Σάββατο, δημοσίως για πρώτη φορά εδώ και έξι μήνες, έριξε την ιδέα των πρόωρων βουλευτικών εκλογών, για να αντικατασταθεί ένα κοινοβούλιο στο οποίο η αντιπολίτευση έχει την πλειοψηφία.

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν χθες στους δρόμους του Καράκας, οι μεν για να απαιτήσουν την αποχώρηση του Νικολάς Μαδούρο, οι άλλοι για να γιορτάσουν την 20η επέτειο της μπολιβαριανής επανάστασης και να επαναβεβαιώσουν την υποστήριξή τους προς τον σοσιαλιστή ηγέτη.

Ο Χουάν Γκουαϊδό, ο οποίος έχει αυτοανακηρυχθεί πρόεδρος, δήλωσε πως ο Φεβρουάριος θα είναι ένας μήνας «αποφασιστικής σημασίας» για να εκδιωχθεί από την εξουσία ο Νικολάς Μαδούρο.

Και στις δύο πλευρές, οι φωτογραφίες του Γαλλικού Πρακτορείου δείχνουν δρόμους και λεωφόρους μαύρες από κόσμο. Κανένας αξιόπιστος αριθμός δεν κυκλοφορεί μετά τις διαδηλώσεις στη Βενεζουέλα.

Από μια εξέδρα μπροστά από την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Καράκας, ο αρχηγός της αντιπολίτευσης ανακοίνωσε την άφιξη μέσα στις επόμενες ημέρες ανθρωπιστικής βοήθειας, που προορίζεται για τη χώρα, στα σύνορα με την Κολομβία, στη Βραζιλία και σ’ ένα «νησί της Καραϊβικής» και ζήτησε από τον στρατό να την αφήσει να περάσει στη χώρα.

«Θα συνεχίσουμε στον δρόμο μέχρι να είμαστε ελεύθεροι, μέχρι το τέλος του σφετερισμού», δήλωσε ο 35χρονος Γκουαϊδό, ντυμένος με σκούρο κοστούμι και λευκό πουκάμισο. «Ναι, μπορεί να γίνει!», του απαντούσε το πλήθος.

Προβλέποντας ότι ο Φεβρουάριος «θα έχει αποφασιστική σημασία», κάλεσε τους οπαδούς του να μην σταματήσουν την πίεση, με μια νέα διαδήλωση στις 12 Φεβρουαρίου, την Ημέρα της Νεολαίας στη Βενεζουέλα. Μια άλλη κινητοποίηση που συνδέεται με τη διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας προβλέπεται να πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, δήλωσε χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Στον λογαριασμό του στο Twitter, ο πρόεδρος της Κολομβίας Ιβάν Ντούκε ανακοίνωσε πως άνοιξαν στη χώρα του τρία κέντρα συγκέντρωσης ανθρωπιστικής βοήθειας για τη Βενεζουέλα, στην οποία περιλαμβάνονται φάρμακα και τρόφιμα.

«Δεν ήμασταν ούτε θα γίνουμε χώρα ζητιάνων», απάντησε ο Νικολάς Μαδούρο. Αντίθετα «υπάρχουν ορισμένοι που αισθάνονται ζητιάνοι του ιμπεριαλισμού και πωλούν την πατρίδα τους για 20 εκατομμύρια δολάρια», συνέχισε αναφερόμενος στο ύψος της ανθρωπιστικής βοήθειας την οποία υποσχέθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στον Χουάν Γκουαϊδό, η οποία όμως δεν μπορεί να μεταφερθεί χωρίς τη συμφωνία των αρχών και του στρατού.

Από την αρχή των κινητοποιήσεων στις 21 Ιανουαρίου, περίπου 40 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 850 συλληφθεί, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

«Ελευθερία! Ελευθερία! Ελευθερία!», φώναζαν οι διαδηλωτές χτυπώντας κατσαρόλες ή θέτοντας σε λειτουργία σειρήνες, ενώ άλλοι κρατούσαν πλακάτ με το πρόσωπο του προέδρου Μαδούρο διαγραμμένο.

«Ακούστε (μπολιβαριανή) φρουρά, ακούστε Σεμπίν (οι υπηρεσίες πληροφοριών), θα πέσει, σαν το τείχος του Βερολίνου», έγραφε άλλο πανό.

Η συγκέντρωση της αντιπολίτυσης διαλύθηκε χωρίς να σημειωθεί κάποιο σημαντικό επεισόδιο.

Σε απόσταση δέκα χιλιομέτρων από εκεί, στο κέντρο του Καράκας, ο Νικολάς Μαδούρο επανεμφανίσθηκε δημόσια για πρώτη φορά εδώ και έξι μήνες.

Two big rallies in #Caracas yesterday. The opposition rally carried Donald Trump masks and Israeli flags. This pro-Maduro-anti-coup rally, which you won't see in the colonial media, said "Yankee go home". #Venezuela pic.twitter.com/rGpUq7eGof

— tim anderson (@timand2037) February 3, 2019