Βενεζουέλα: Συνελήφθη ο μεγιστάνας του πετρελαίου Βίλμερ Ρουπέρτι

Ο Ρουπέρτι, πλοιοκτήτης και μεγιστάνας του πετρελαίου, είχε στενούς δεσμούς με τις σοσιαλιστικές κυβερνήσεις της Βενεζουέλας
Ο Βίλμερ Ρουπέρτι / πηγή φωτογραφίας Χ

Ο Βενεζουελάνος μεγιστάνας του πετρελαίου Βίλμερ Ρουπέρτι συνελήφθη στη Βενεζουέλα από τις αρχές της χώρας του. Οι σωματοφύλακές του συνελήφθησαν και εκείνοι, αλλά στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι.

Η νομική εταιρεία «Winston & Strawn» είπε στο Reuters ότι ζητήθηκε από τον μεγιστάνα Βίλμερ Ρουπέρτι να παραστεί σε μία συνάντηση με αστυνομικούς περίπου στη 1 μ.μ. της Πέμπτης (19.03.2026) στη Βενεζουέλα.

Οι σωματοφύλακές του συνελήφθησαν και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι, όμως ο ίδιος ο Ρουπέρτι παρέμενε και την Παρασκευή (20.03.2026) υπό κράτηση. Οι αρχές δεν έδωσαν καμία εξήγηση για τη σύλληψή του.

«Ανησυχούμε για την υγεία του», επισήμανε η εταιρεία.

Δεν είναι προς το παρόν σαφής ο λόγος για τον οποίο οι αρχές της Βενεζουέλας συνέλαβαν τον Ρουπέρτι. Το υπουργείο Πληροφοριών της χώρας δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Ο Ρουπέρτι, πλοιοκτήτης και μεγιστάνας του πετρελαίου, με στενούς δεσμούς με τις σοσιαλιστικές κυβερνήσεις της Βενεζουέλας, έγινε γνωστός αφού βοήθησε στη μεταφορά πετρελαίου στη χώρα του κατά τη διάρκεια της απεργίας του 2002 – 2003 στην κρατική πετρελαϊκή εταιρεία PDVSA, επισφραγίζοντας με τον τρόπο αυτό τους στενούς δεσμούς του με τον τότε Πρόεδρο Ούγκο Τσάβες.

 

Τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία του, η Maroil Trading, που εδρεύει στη Γενεύη, έγινε βασικός εξαγωγέας πετρελαϊκού οπτάνθρακα από τη Βενεζουέλα, με βάση μια σύμβαση που υπέγραψε με την PDVSA, αν και αργότερα αυτή η συνεργασία κλονίστηκε, με αφορμή διαφωνίες για τις πληρωμές και τους όρους του συμβολαίου. Το 2023 το Reuters μετέδωσε ότι η PDVSA είχε αναστείλει τις παραδόσεις στη Maroil.

