Κόσμος

Πέθανε η ιδρύτρια της Gap, Ντόρις Φίσερ σε ηλικία 94 ετών

Η Φίσερ ίδρυσε την Gap το 1969 με τον σύζυγό της, Ντον
H Doris Fisher / REUTERS/Hector Amezcua/Pool /File Photo
Η Ντόρις Φίσερ, η οποία ίδρυσε την αμερικανική μάρκα ρούχων Gap με τον σύζυγό της το 1969, πέθανε σε ηλικία 94 ετών. 

Η Ντόρις Φίσερ «έφυγε από τη ζωή ειρηνικά στο Σαν Φρανσίσκο, περιστοιχισμένη από την οικογένειά της, σε ηλικία 94 ετών», ανέφερε η εταιρεία ρούχων σε ανακοίνωσή της χθες Δευτέρα (04.05.2026), προσθέτοντας ότι αφήνει πίσω της τρία παιδιά, δέκα εγγόνια και 13 δισέγγονα.

Απόφοιτος του Στάνφορντ η Φίσερ δημιούργησε την Gap έπειτα από μια απογοητευτική έξοδο για ψώνια κατά τη διάρκεια της οποίας ο σύζυγός της Ντόναλντ δεν κατάφερε να βρει ένα τζιν για να αγοράσει.

Η Φίσερ επέλεξε αυτό το όνομα ως μια αναφορά στο χάσμα των γενεών και στη νεότερη γενιά που ήλπιζε να προσελκύσει.

Πάνω από 55 χρόνια αργότερα, η αυτοκρατορία της αξίζει 16 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Η φιλοσοφία λιανικών πωλήσεων των Φίσερ ήταν να διευκολύνουν τις αγορές διατηρώντας τα μεγέθη καλά οργανωμένα και τα καταστήματα καλά εφοδιασμένα (…) και πολυάριθμα δοκιμαστήρια», σημειώνουν οι New York Times.

Το ζεύγος Φίσερ συμμετείχε σε πολλά φιλανθρωπικά έργα. Διαθέτοντας μια τεράστια ιδιωτική συλλογή μοντέρνας τέχνης, δώρισε περισσότερα από 1.100 έργα στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης του Σαν Φρανσίσκο το 2009.

