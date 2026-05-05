Κόσμος

Μυστήριο με αμερικανικό αεροσκάφος ανεφοδιασμού – Εξέπεμψε SOS πάνω από τα Στενά του Ορμούζ και χάθηκε

Το γεγονός μάλιστα ότι αμέσως μετά την εξαφάνισή του απογειώθηκαν από τη βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ δύο ελικόπτερα H125, δείχνει ότι είχε ξεκινήσει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης
Αεροσκάφος ανεφοδιασμού
Esta foto, proporcionada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, muestra un caza F-16 del (Departamento de Defensa de EE.UU. vía AP
Προσθέστε το newsit.gr στη Google για να βλέπετε περισσότερες ειδήσεις στη μηχανή αναζήτησης

Χάθηκε από τα ραντάρ το πρωί της Τρίτης (05.05.2026) πάνω από τα Στενά του Ορμούζ ένα αεροσκάφος ανεφοδιασμού KC-135 στρατοτάνκερ της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Το αεροσκάφος που πετούσε στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ είχε εκπέμψει το «7700», που αποτελεί το διεθνές σήμα γενικής έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με στοιχεία από συστήματα παρακολούθησης πτήσεων.

Το γεγονός μάλιστα ότι αμέσως μετά την εξαφάνισή του απογειώθηκαν από τη βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ δύο ελαφρά ελικόπτερα H125, δείχνει ότι είχε ξεκινήσει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Είχε απογειωθεί  από την αεροπορική βάση Al Dhafra στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) πριν χαθούν τα σήματα του πάνω από το Κατάρ.

Μέχρι στιγμής, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δεν έχει επιβεβαιώσει το συμβάν, ενώ τα αίτια της εξαφάνισης παραμένουν άγνωστα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αεροσκάφος επιχειρούσε πάνω από τη Μέση Ανατολή για την υποστήριξη συνεχιζόμενων στρατιωτικών επιχειρήσεων.

 

Τα δεδομένα παρακολούθησης πτήσης δείχνουν ότι το αεροπλάνο πετούσε σε κυκλικό μοτίβο στον αέρα για λίγο, πριν ξεκινήσει την κάθοδό του για προσγείωση. Η ακριβής αιτία της έκτακτης ανάγκης παραμένει ασαφής και δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση που να συνδέει το περιστατικό με εχθρική ενέργεια.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars του Ιράν ανέφερε την εξαφάνιση, επικαλούμενο δεδομένα από το Flightradar24. Δεν υπήρξε καμία δήλωση από το Ιράν που να υποδεικνύει τη συμμετοχή του στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης του αμερικανικού στρατιωτικού αεροσκάφους. 

Η εξαφάνιση καταγράφηκε τη δεύτερη ημέρα της επιχείρησης «Project Freedom», της αμερικανικής αποστολής καθοδήγησης που εγκαινίασε ο Ντόναλντ Τραμπ στις 4 Μαΐου, με στόχο την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ. Το Ιράν, που ελέγχει την περιοχή από τα τέλη Φεβρουαρίου, είχε προειδοποιήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες ήδη από την προηγούμενη ημέρα να μην εισέλθουν εκεί.

Τον Μάρτιο, ο αμερικανικός στρατός έχασε ένα KC-135 σε μια ιρανική επίθεση στο δυτικό Ιράκ με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους τα έξι μέλη του πληρώματος.

Το KC-135 Stratotanker είναι ένα στρατιωτικό αεροσκάφος που τροφοδοτείται από τέσσερις στροβιλοκινητήρες τοποθετημένους κάτω από κεκλιμένες πτέρυγες και χρησιμοποιείται κυρίως για εναέριο ανεφοδιασμό. Το αεροσκάφος διαθέτει κατάστρωμα φορτίου πάνω από το σύστημα ανεφοδιασμού, επιτρέποντάς του να μεταφέρει επιβάτες και εξοπλισμό, και χρησιμοποιείται για τη μεταφορά καυσίμων σε άλλα αεροσκάφη εν πτήσει. Αποτελεί μέρος των επιχειρήσεων της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ για περισσότερα από 60 χρόνια. 

Το αεροσκάφος επιτρέπει σε μαχητικά αεροσκάφη, βομβαρδιστικά και άλλα στρατιωτικά αεροσκάφη να παραμένουν στον αέρα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και να διανύουν μεγαλύτερες αποστάσεις. Υποστηρίζει επίσης αεροσκάφη του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, του Σώματος Πεζοναυτών και συμμαχικών χωρών.

Το KC-135 βασίζεται στο σχέδιο 367-80 της Boeing, το οποίο οδήγησε επίσης στην ανάπτυξη του εμπορικού επιβατικού αεροσκάφους Boeing 707. Εκατοντάδες αεροσκάφη KC-135 παραμένουν σε υπηρεσία με την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, την Εθνοφρουρά και την Εφεδρεία της Πολεμικής Αεροπορίας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
99
95
77
63
60
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Πρωτοφανή πρωτόκολλα ασφαλείας για τον Πούτιν – Απομονωμένος σε καταφύγια υπό τον φόβο δολοφονίας
Ο Ρώσος πρόεδρος δεν επισκέπτεται τις κατοικίες του στην περιοχή της Μόσχας και στο Βάλνταϊ - Μάγειρες, φωτογράφοι και σωματοφύλακες απαγορεύεται να χρησιμοποιούν δημόσιες συγκοινωνίες και ηλεκτρονικές συσκευές κοντά του, ενώ τα σπίτια τους παρακολουθούνται
Ο Βλαντιμίρ Πούτιν
Newsit logo
Newsit logo