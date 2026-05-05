Μυστήριο με αμερικανικό αεροσκάφος ανεφοδιασμού – Εξέπεμψε SOS πάνω από τα Στενά του Ορμούζ και χάθηκε

Χάθηκε από τα ραντάρ το πρωί της Τρίτης (05.05.2026) πάνω από τα Στενά του Ορμούζ ένα αεροσκάφος ανεφοδιασμού KC-135 στρατοτάνκερ της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Το αεροσκάφος που πετούσε στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ είχε εκπέμψει το «7700», που αποτελεί το διεθνές σήμα γενικής έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με στοιχεία από συστήματα παρακολούθησης πτήσεων.

Το γεγονός μάλιστα ότι αμέσως μετά την εξαφάνισή του απογειώθηκαν από τη βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ δύο ελαφρά ελικόπτερα H125, δείχνει ότι είχε ξεκινήσει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Είχε απογειωθεί από την αεροπορική βάση Al Dhafra στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) πριν χαθούν τα σήματα του πάνω από το Κατάρ.

Μέχρι στιγμής, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δεν έχει επιβεβαιώσει το συμβάν, ενώ τα αίτια της εξαφάνισης παραμένουν άγνωστα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αεροσκάφος επιχειρούσε πάνω από τη Μέση Ανατολή για την υποστήριξη συνεχιζόμενων στρατιωτικών επιχειρήσεων.

BREAKING: Flightpath of the US KC-135R Stratotanker before signal loss over the Strait of Hormuz, with the aircraft descending while squawking general emergency and heading toward Qatar. Currently unclear if it crashed or landed.



— The Hormuz Letter (@HormuzLetter) May 5, 2026

Τα δεδομένα παρακολούθησης πτήσης δείχνουν ότι το αεροπλάνο πετούσε σε κυκλικό μοτίβο στον αέρα για λίγο, πριν ξεκινήσει την κάθοδό του για προσγείωση. Η ακριβής αιτία της έκτακτης ανάγκης παραμένει ασαφής και δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση που να συνδέει το περιστατικό με εχθρική ενέργεια.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars του Ιράν ανέφερε την εξαφάνιση, επικαλούμενο δεδομένα από το Flightradar24. Δεν υπήρξε καμία δήλωση από το Ιράν που να υποδεικνύει τη συμμετοχή του στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης του αμερικανικού στρατιωτικού αεροσκάφους.

A US Air Force KC-135 is squawking 7700 flying in the direction of Doha. https://t.co/wxldcwLX1g



— Flightradar24 (@flightradar24) May 5, 2026

Η εξαφάνιση καταγράφηκε τη δεύτερη ημέρα της επιχείρησης «Project Freedom», της αμερικανικής αποστολής καθοδήγησης που εγκαινίασε ο Ντόναλντ Τραμπ στις 4 Μαΐου, με στόχο την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ. Το Ιράν, που ελέγχει την περιοχή από τα τέλη Φεβρουαρίου, είχε προειδοποιήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες ήδη από την προηγούμενη ημέρα να μην εισέλθουν εκεί.

Τον Μάρτιο, ο αμερικανικός στρατός έχασε ένα KC-135 σε μια ιρανική επίθεση στο δυτικό Ιράκ με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους τα έξι μέλη του πληρώματος.

Το KC-135 Stratotanker είναι ένα στρατιωτικό αεροσκάφος που τροφοδοτείται από τέσσερις στροβιλοκινητήρες τοποθετημένους κάτω από κεκλιμένες πτέρυγες και χρησιμοποιείται κυρίως για εναέριο ανεφοδιασμό. Το αεροσκάφος διαθέτει κατάστρωμα φορτίου πάνω από το σύστημα ανεφοδιασμού, επιτρέποντάς του να μεταφέρει επιβάτες και εξοπλισμό, και χρησιμοποιείται για τη μεταφορά καυσίμων σε άλλα αεροσκάφη εν πτήσει. Αποτελεί μέρος των επιχειρήσεων της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ για περισσότερα από 60 χρόνια.

Το αεροσκάφος επιτρέπει σε μαχητικά αεροσκάφη, βομβαρδιστικά και άλλα στρατιωτικά αεροσκάφη να παραμένουν στον αέρα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και να διανύουν μεγαλύτερες αποστάσεις. Υποστηρίζει επίσης αεροσκάφη του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, του Σώματος Πεζοναυτών και συμμαχικών χωρών.

Το KC-135 βασίζεται στο σχέδιο 367-80 της Boeing, το οποίο οδήγησε επίσης στην ανάπτυξη του εμπορικού επιβατικού αεροσκάφους Boeing 707. Εκατοντάδες αεροσκάφη KC-135 παραμένουν σε υπηρεσία με την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, την Εθνοφρουρά και την Εφεδρεία της Πολεμικής Αεροπορίας.