Βενεζουέλα: Τραγωδία σε φυτεία με ζαχαροκάλαμα!

Τα άτυπα παιδιά κυνηγούσαν κουνέλια για να φάνε, λόγω των ελλείψεων σε τρόφιμα στη χώρα, ανέφεραν οι αρχές και κάτοικοι της Πολιτείας Αράγκουα, στη βόρεια Βενεζουέλα.

Η πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης (24.1.2020) σε αγροτική περιοχή της Κάγκουα, έξω από την πόλη Μαρακάι, σύμφωνα με τον Ντάγκλας Ρίκο, διευθυντή της ιατροδικαστικής υπηρεσίας CICPC. Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για να διαπιστώσουν αν επρόκειτο για εμπρησμό ή για τυχαία φωτιά.

“Φυσούσε ισχυρός άνεμος που άλλαξε την κατεύθυνση της πυρκαγιάς και παγιδεύτηκαν”, ανέφερε ο Ρίκο μιλώντας στην κρατική τηλεόραση.

12 hours after the fire that left at least 10 dead in #Cagua, most of them children and teenagers, the regime of Nicolás Maduro is still silent and has not said anything about the tragedy. #24Jan https://t.co/4XRrtV7Lm5

