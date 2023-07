Συναγερμός έχει σημάνει στο Βερολίνο, καθώς λιοντάρι κυκλοφορεί ελεύθερο στο νότιο τμήμα της πόλης,

Οι αρχές έλαβαν πληροφορίες από κατοίκους κι ακόμη και βίντεο και έχουν ζητήσει από τους πολίτες στο Νότιο Βερολίνο να παραμείνουν στα σπίτια τους και να μην αφήνουν ζώα σε εξωτερικούς χώρους, εξαιτίας του λιονταριού.

Για τον εντοπισμό του λιονταριού κινητοποιήθηκαν ειδικοί κτηνίατροι, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης δυο ελικόπτερα εφοδιασμένα με θερμικές κάμερες.

Κατά την αρμόδια υπηρεσία του κρατιδίου, παραμένει άγνωστο από πού διέφυγε το αιλουροειδές, αφού ήδη ολοκληρώθηκε σχετική έρευνα σε ζωολογικούς κήπους και τσίρκο της περιοχής.

German police are asking people near Berlin to stay inside after a big cat, believed to be a lion, was seen pic.twitter.com/1tspcIikrQ