Βέτο από Τραμπ στις κυρώσεις για τους S400 στην Τουρκία

Ήταν πολύ καλό για να είναι αληθινό. Πριν από λίγη ώρα ο ίδιος ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει βέτο στο νομοσχέδιο με το οποίο θα επιβάλλονταν κυρώσεις στην Τουρκία για του S400.

Με το πρόσχημα ότι το νομοσχέδιο ενδυναμώνει την Κίνα έγραψε στο Twitter: «Ο μεγαλύτερος κερδισμένος από το αμυντικό μας νομοσχέδιο είναι η Κίνα! Θα ασκήσω βέτο!» Έτσι για ακόμα μια φορά ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δείχνει ότι δεν τον ενδιαφέρει τίποτα μπροστά στις σχέσεις που έχει με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

THE BIGGEST WINNER OF OUR NEW DEFENSE BILL IS CHINA!. I WILL VETO!