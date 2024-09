Βιετνάμ: Εικόνες «αποκάλυψης» από τον υπερτυφώνα Γιάγκι – Ανέβηκαν στους 24 οι νεκροί

Ο ισχυρός τυφώνας «Γιάγκι» έχει ισοπεδώσει τα πάντα στο πέρασμά του έχοντας προκαλέσει τον θάνατο σε 24 ανθρώπους και και τραυματισμό άλλων 299 στο Βιετνάμ.

Ο «Γιάγκι» έχει καταγραφεί ήδη ως ο πιο ισχυρός που έπληξε την Ασία το 2024, προκαλώντας κατολισθήσεις και σοβαρές πλημμύρες οι οποίες οδήγησαν στον θάνατο 24 ανθρώπους τουλάχιστον, στο Βιετνάμ. Οι αρχές ανακοίνωσαν αργά το βράδυ της Κυριακή (09.09.2024), προειδοποιώντας πως υπάρχει κίνδυνος για νέες πλημμύρες.

Ο τυφώνας, που προηγουμένως έπληξε την Κίνα, έφθασε πάνω από το έδαφος στις βορειοανατολικές ακτές του Βιετνάμ προχθές Σάββατο. Προκάλεσε διακοπές της ηλεκτροδότησης και της λειτουργίας δικτύων τηλεπικοινωνιών σε διάφορους τομείς της χώρας, ειδικά στις επαρχίες Κουάνγκ Νινχ και Χαϊφόνγκ, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης στο Ανόι.

Ο σούπερ τυφώνας Γιάγκι είναι ο ισχυρότερος που έχει εκδηλωθεί φέτος στη λεκάνη του Ειρηνικού και στις 04:00 το πρωί σήμερα ώρα Ελλάδας κατευθυνόταν προς τη βόρεια ακτή του Βιετνάμ και τον κόλπο του Τονκίν με κεραυνούς, βροχές και σφοδρούς ανέμους.

Σοκ προκαλούν τα βίντεο που κυκλοφορούν στο ίντερνετ, όπου ο τυφώνας κυριολεκτικά ξηλώνει τη τζαμαρία πολυώροφου κτιρίου και την οροφή ενός άλλου.

Από την δύναμη με την οποία φυσάνε οι άνεμοι του σούπερ τυφώνα, χιλιάδες δέντρα ξεριζώθηκαν ενώ αναποδογύρισαν αυτοκίνητα και μεγάλα φορτηγά.

Ο Γιάγκι σχηματίσθηκε την 1η Σεπτεμβρίου πάνω από τη θάλασσα ανατολικά του αρχιπελάγους των Φιλιππίνων. Ως τροπική καταιγίδα έπληξε το Λουζόν, το πιο πυκνοκατοικημένο νησί των Φιλιππίνων, σκοτώνοντας τουλάχιστον 16 ανθρώπους και τραυματίζοντας 13.

Η τροπική καταιγίδα ενισχύθηκε δραματικά αργότερα μέσα στην εβδομάδα και έγινε ο ισχυρότερος στον κόσμο τροπικός τυφώνας του 2024, μετά τον κατηγορίας 5 κυκλώνα Μπέριλ στον Ατλαντικό.