Βίντεο ντοκουμέντο που δείχνει καρέ καρέ την κατάληψη του ελληνόκτητου τάνκερ St. Nikolas από το Πολεμικό Ναυτικό του Ιράν στον Κόλπο του Ομάν έδωσαν στη δημοσιότητα τα ιρανικά ΜΜΕ, την ώρα που συνεχίζονται οι προσπάθειες επικοινωνίας με το πλήρωμα, μεταξύ των οποίων είναι και ένας 20χρονος Έλληνας δόκιμος.

Το βίντεο αποκαλύπτει τη στιγμή που τα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού του Ιράν προσγειώνονται με ένα ελικόπτερο πάνω στο τάνκερ St. Nikolas για να το καταλάβουν ως αντίποινα στις ΗΠΑ και στο περιστατικό του 2023, όταν οι αμερικανικές δυνάμεις το είχαν συλλάβει.

Το τάνκερ τελεί υπό καθεστώς ομηρίας από την περασμένη Πέμπτη (11.1.2024) και, σύμφωνα με την ιδιοκτήτρια εταιρεία Empire Navigation, βρίσκεται στο αγκυροβόλιο του Μπαντάρ Αμπάς στο Ιράν.

Η εταιρεία τονίζει ότι από την πρώτη στιγμή που σημειώθηκε το συμβάν ενημερώθηκαν άμεσα οι αρμόδιες ελληνικές και διεθνείς Αρχές καθώς και οι συγγενείς των μελών του πληρώματος. Σημειώνεται ότι το ελληνόκτητο τάνκερ επιβαίνουν 20 άτομα πλήρωμα (19 υπήκοοι Φιλιππίνων και ένας Έλληνας δόκιμος).

Footage of the St. Nikolas tanker that was seized and retaken by the Iranian navy in the Gulf of Oman.



The US captured the tanker in April 2023, seizing one million barrels of Iranian crude oil in the process. pic.twitter.com/iwUKJS1aYP