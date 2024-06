Βίντεο από το χτύπημα των Χούτι στο ελληνόκτητο πλοίο Tutor στην Ερυθρά Θάλασσα – Η στιγμή της έκρηξης

Το φως της δημοσιότητας βλέπει βίντεο από το χτύπημα των ανταρτών Χούτι στο ελληνόκτητο πλοίο Tutor στην Ερυθρά Θάλασσα, την περασμένη εβδομάδα.

Το ελληνόκτητο πλοίο Tutor δέχτηκε επίθεση από τους Χούτι με θαλάσσιο drone γεμάτο εκκρηκτικά, προκαλώντας ισχυρή έκρηξη, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας ναυτικός από τις Φιλιππίνες. Το πλήρωμα αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το πλοίο, το οποίο βυθίστηκε την Τρίτη.

Στο παρακάτω βίντεο καταγράφεται η στιγμή της έκρηξης που σημειώθηκε κοντά στην πρύμνη, όπου βρίσκεται ο χώρος του πληρώματος και το μηχανοστάσιο.

Φαίνεται ένα σύννεφο καπνού, ενώ λίγο αργότερα ακολουθεί δεύτερη και ισχυρότερη έκρηξη.

This is the first footage of its kind: Houthi kamikaze USV strikes on Greek-owned Tutor cargo ship. pic.twitter.com/X0KzHaA0DR