Στιγμές τρόμου στον αέρα σε πτήση της United Airlines! Βίντεο δείχνει έναν επιβάτη να απειλεί να σκοτώσει άλλους επιβάτες και να τραυματίζει μία αεροσυνοδό, αφού παραλίγο να ανοίξει την πόρτα της εξόδου κινδύνου.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι ο επιβάτης της πτήσης της United Airlines που φαίνεται σε βίντεο να απειλεί τους άλλους επιβάτες και το πλήρωμα ονομάζεται Francisco Severo Torres. Ο δράστης έκανε άνω – κάτω την πτήση της 5ης Μαρτίου από το Λος Άντζελες στη Βοστώνη.

Σύμφωνα με TMZ.com, ο Torres γύρισε τη λαβή της πόρτας εξόδου σε ξεκλείδωτη θέση. Μια αεροσυνοδός φέρεται να είδε την παραβίαση, θυμήθηκε ότι ο Torrers είχε πλησιάσει το σημείο και πήγε κοντά του να τον ρωτήσει.

Τότε ήταν που ξέσπασε «πόλεμος» στην καμπίνα του αεροπλάνου!

«Λοιπόν, πού είναι η Εσωτερική Ασφάλεια με το όπλο; Επειδή περιμένω να μου δείξουν το όπλο για να δείξω σε όλους ότι μπορώ να σας σκοτώσω όλους…».

Στη συνέχεια, ο Torres είπε πως είναι ο Μπαλτάζαρ και παίρνει τον έλεγχο του αεροσκάφους. Στη Βίβλο, ο Μπαλτάζαρ είναι ένας από τους τρεις μάγους που πήγαν να δουν τον νεογέννητο Ιησού στη Βηθλεέμ!

Έπειτα, ο Torres χτύπησε άρπαξε ένα σπασμένο μεταλλικό κουτάλι, επιτέθηκε σε δύο αεροσυνοδούς κοντά στην έξοδο κινδύνου, μαχαιρώνοντας επανειλημμένα έναν από αυτούς στον λαιμό…

A United Airlines passenger is facing federal charges after allegedly trying to open an emergency door and tried to stab a flight attendant in the neck.@emilieikedanbc reports. pic.twitter.com/PUGyoASgDc