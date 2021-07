Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο από κάμερα ασφαλείας σε δρόμο της Νέας Υόρκης που δείχνει καρέ-καρέ μια σεξουαλική επίθεση με θύμα μια 35χρονη. Το σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα, στην περιοχή του Μπρούκλιν, γύρω στις 20.00 το βράδυ.

Το βίντεο δείχνει έναν άνδρα να ακολουθεί μια γυναίκα που περπατάει στο πεζοδρόμιο, να της ορμάει, να την ρίχνει στο έδαφος και μετά να της επιτίθεται σεξουαλικά. Θύμα της σεξουαλικής επίθεσης, σύμφωνα με την Daily Mail USA, ήταν μια 35χρονη που έκανε μια βόλτα θέλοντας να δροσιστεί, αφού ο υδράργυρος είχε ανέβει στα ύψη εκείνη την ημέρα στη Νέα Υόρκη.

Καθώς η 35χρονη έκανε την βόλτα της, ένας άγνωστος άνδρας άρχισε να την ακολουθεί. Εκείνη αντιλήφθηκε την παρουσία του και έστριψε σε έναν δρόμο για να τον αποφύγει, χωρίς ωστόσο να το καταφέρει. Κάποια στιγμή, ο άγνωστος δράστης της όρμηξε και, αφού την έριξε στο έδαφος, επιχείρησε να την ακινητοποιήσει ρίχνοντας όλο του το βάρος πάνω της. Στη συνέχεια έβαλε το χέρι του μέσα στο σορτς της και την θώπευσε. Μετά από λίγες στιγμές αγωνιώδους προσπάθειας της γυναίκας να τον απωθήσει, εκείνος την άφησε και τράπηκε σε φυγή.

Σύμφωνα με την Daily Mail USA, η άτυχη γυναίκα δεν τραυματίστηκε και από την επίθεση και δεν δέχθηκε να της παρασχεθεί ιατρική βοήθεια. Οι Αρχές της Νέας Υόρκης αναζητούν τον άνδρα, το πρόσωπο του οποίου έχει καταγραφεί πολύ καθαρά από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Στατιστικά στοιχεία των τοπικών αρχών – όπως αναφέρει το δημοσίευμα – δείχνουν άνοδο στους βιασμούς και άλλα σεξουαλικά εγκλήματα σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Περισσότερα από 2.200 αδικήματα σεξουαλικής φύσης έχουν καταγραφεί και στα 5 δημοτικά διαμερίσματα της Νέας Υόρκης από τις αρχές του 2021.

Shocking moment man follows a woman, tackles her to the ground and sexually assaults her in NYC https://t.co/bbBbuSasU8