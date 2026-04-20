Viral στιγμιότυπο: Γυναίκα ατάραχη με το βιβλίο της στην παραλία την ώρα που περνούν δίπλα της Χάρι και Μέγκαν – Τους αγνοεί επιδεικτικά

Χάρι και Μέγκαν στην Αυστραλία
Τι κι αν δίπλα της περνούσαν ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ, η γυναίκα στο βίντεο δεν διακόπτει για κανέναν την ηρεμία της και τους αγνοεί επιδεικτικά.

Χάρι και Μέγκαν συναντήθηκαν με επιζώντες της επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ, στο Σίδνεϊ, όπου έχασαν τη ζωή τους 15 άτομα, και στη συνέχεια το ζευγάρι κατευθύνθηκε προς τη διάσημη ακτή για να παρακολουθήσει μια επίδειξη διάσωσης από σέρφερ.

Περιτριγυρισμένοι από δεκάδες θαυμαστές και δημοσιογράφους που κατέγραφαν κάθε τους κίνηση, περπατούσαν στην παραλία όπου κάποια στιγμή, περπατάνε μπροστά από μια λουόμενη που βρισκόταν ξαπλωμένη στην πετσέτα της, ατάραχη. 

Η γυναίκα συνέχισε να διαβάζει το βιβλίο της, χωρίς να κάνει καμία προσπάθεια να φύγει από τη μέση ή να αναγνωρίσει τους VIP επισκέπτες, ακόμη και αφού ο πρίγκιπας Χάρι φάνηκε να την παρατηρεί και να την δείχνει. Εκείνη δεν έδωσε καμία σημασία.

Λίγο πιο μπροστά από τον Χάρι προχωρούσε η Μέγκαν με ένα ριγέ πουκάμισο. 

Το στιγμιότυπο έχει από τότε γίνει viral στο διαδίκτυο.

Μια ανάρτηση με λεζάντα «Η λουόμενη στο Μπόντι δεν δίνει δεκάρα» προσέλκυσε εκατοντάδες σχόλια στο Reddit, με πολλούς να την αποκαλούν ως «ατάραχη βασίλισσα».

Ένας άλλος πρόσθεσε: «Ω, δώστε της ένα μετάλλιο!» κι ένας τρίτος έγραψε: «Λατρεύω αυτή τη γυναίκα!»

