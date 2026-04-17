Αυστραλία: Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν συνάντησαν τους επιζώντες της φονικής επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ

Στην Αυστραλία βρίσκονται εδώ και λίγες μέρες ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του Μέγκαν Μαρκλ με το ζευγάρι να συναντιέται σήμερα με επιζώντες της επίθεσης του περασμένου Δεκεμβρίου στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ που στοίχισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους.

Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ, Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν συνομίλησαν με αρκετούς επιζώντες, ανάμεσά τους και ο 40χρονος Ίλον Ζίζερ, ο οποίος επέζησε αφού δέχτηκε πολλούς πυροβολισμούς ενώ προστάτευε με το σώμα του τα παιδιά του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είναι τιμή μου να συναντώ τον δούκα και την δούκισσα. Είναι πολύ ωραίο που ήρθαν εδώ και προσπάθησαν να μας συναντήσουν. Είναι σημαντικό, μας κάνει να νιώθουμε ότι ακούγεται η φωνή μας», είπε ο Ζίζερ.

Υπενθυμίζεται ότι η επίθεση έγινε όταν ένας πατέρας και ο γιος του, που σύμφωνα με την αστυνομία εμπνεύστηκαν από το Ισλαμικό Κράτος, φέρεται να άνοιξαν πυρ αδιακρίτως σε φεστιβάλ για το εβραϊκό Χάνουκα, στην πιο πολυαίμακτη επίθεση στη χώρα εδώ και δεκαετίες.

Ο Χάρι και η Μέγκαν συναντήθηκαν επίσης με μέλη του προσωπικού πρώτων βοηθειών που έσπευσαν στον τόπο της επίθεσης καθώς και με εκπροσώπους του Εβραϊκού Μουσείου του Σίδνεϊ, το οποίο θα φιλοξενήσει έκθεση για τις επιθέσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η τελευταία φορά που το ζευγάρι επισκέφτηκε την Αυστραλία ήταν το 2018 ενώ εκτελούσαν ακόμη επίσημα καθήκοντα και τότε ανακοίνωσαν την πρώτη εγκυμοσύνη της Μέγκαν λίγες ώρες μετά την άφιξή τους στο Σίδνεϊ.

Η επίσκεψή τους αυτή έχει διχάσει την κοινή γνώμη στην Αυστραλία, όπου ο βασιλιάς Κάρολος είναι ο αρχηγός του κράτους παρότι μια υπολογίσιμη μειοψηφία υποστηρίζει την κατάργηση της μοναρχίας.

Το ζευγάρι δέχτηκε θερμή υποδοχή σε εκδηλώσεις στο Σίδνεϊ, την Καμπέρα και τη Μελβούρνη, κατά την τετραήμερη επίσκεψή του, αλλά κάποιοι αμφισβήτησαν τους λόγους που κρύβονται πίσω από την επίσκεψη, την οποία τοπικά μέσα ενημέρωσης χαρακτήρισαν «ψευδοβασιλική περιοδεία».

Σε αντίθεση με την προηγούμενη επίσκεψή του το ζευγάρι συμμετείχε αυτή τη φορά και σε διοργανώσεις με εμπορικό σκοπό.

Την Τετάρτη ο Χάρι είχε συνάντηση με βετεράνους του στρατού, ενώ η Μέγκαν γύρισε ένα επεισόδιο της διάσημης εκπομπής MasterChef Αυστραλίας, όπου εμφανίστηκε ως προσκεκλημένη κριτής.

Επίσης, θα είναι οικοδέσποινα σε retreat ευεξίας σε πολυτελές ξενοδοχείο παραθαλάσσιας περιοχής του Σίδνεϊ με τις τιμές συμμετοχής να ξεκινούν από 1.912 δολάρια το άτομο και με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει μαθήματα γιόγκα, ηχοθεραπείας και συνεδρίες θεραπείας υλοποίησης.