Δύο ισχυρότατες εκρήξεις συγκλόνισαν το απόγευμα της Τρίτης (04,.08.2020) το λιμάνι της Βηρυτού. Νεότερες πληροφορίες κάνουν λόγο για 10 νεκρούς, μετά τις αρχικές που μιλούσαν μόνο για πολλούς τραυματίες. Σοκάρουν οι εικόνες από την πρωτεύουσα του Λιβάνου.

Ο εκκωφαντικός θόρυβος συντάραξε πολλούς τομείς της Βηρυτού. Τζάμια καταστημάτων και σπιτιών έσπασαν σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων. Το πρακτορείο Reuters ανέφερε ότι κατέρρευσαν μπαλκόνια. Πληροφορίες αναφέρουν, επίσης, ότι καταστράφηκαν και τα γραφεία του CNN στη λιβανέζικη πρωτεύουσα. Οι υπηρεσίες του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου απευθύνουν συνεχείς εκκλήσεις για αίμα.

Ανεπίσημες πηγές μιλούν για τουλάχιστον 10 νεκρούς και για περισσότερους από 50 τραυματίες.

Ήταν τόσο τρομερές οι εκρήξεις, που τα ωστικά τους κύματα διέσχισαν την απόσταση και έφτασαν μέχρι και την Κύπρο. Κάτοικοι του νησιού είπαν ότι άκουσαν τους κρότους, που προέρχονταν, φυσικά, από τη Βηρυτό.

Σύμφωνα, τώρα, με το δημόσιο ειδησεογραφικό πρακτορείο NNA του Λιβάνου η πρώτη έκρηξη έγινε στην περιοχή του λιμανιού, όπου υπάρχουν αποθήκες όπου φυλάσσονται εύφλεκτα υλικά. Δεν είναι σαφές προς το παρόν τι την προκάλεσε και τι είδους εκρηκτικά φυλάσσονταν σε αυτές τις αποθήκες.

Update: More videos coming out of #Lebanon's capital show the moment an explosion erupts at the Port of #Beirut area.https://t.co/IB8kyus4cq pic.twitter.com/hrjefK9qXg