Σάλτο μορτάλε για έναν άνδρα στη Βηρυτό. Βρήκε τραγικό θάνατο όταν πήγε να βουτήξει από γκρεμό 36 μέτρων και έπεσε πάνω σε τουριστικό σκάφος. Τραυματίστηκε και ο καπετάνιος του πλοιάριου.

Τελευταία έμελλε να αποβεί στη Βηρυτό η βουτιά ενός άνδρα από τη Συρία να βουτήξει από ύψος 36 μέτρων την Κυριακή (06.06.2021). Αντί για τη θάλασσα «προσγειώθηκε» πάνω στο τουριστικό σκάφος με αποτέλεσμα να σκοτωθεί.

Σύμφωνα με την Daily Mail, που δημοσιεύει βίντεο με τη σκηνή της θανάσιμης βουτιάς, ο Σύρος Φαχντ Ιμπραήμ Τζαμίλ Αλ – Λάκμα πήδηξε από τους βράχους του Ραουσέ, που είναι γνωστοί και ως «Βράχοι των Περιστεριών».

Daredevil dies instantly after jumping 120ft from a Beirut cliff on to a tourist boat https://t.co/1WcXRE7hvy