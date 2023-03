Οι ειρηνευτικές προτάσεις της Κίνας στον πόλεμο στην Ουκρανία αλλά και οι οικονομικές σχέσεις του Πεκίνου με τη Ρωσία βρέθηκαν στο επίκεντρο στη σημερινή (21.3.2023) συνάντηση του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Κινέζο ομόλογό του, τον Σι Τζινπίνγκ.

Βλαντιμίρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ έδωσαν τα χέρια και στάθηκαν ο ένας δίπλα στον άλλο για την ανάκρουση των εθνικών ύμνων της Ρωσίας και της Κίνας πριν αρχίσουν οι συνομιλίες, όπως έδειξαν τα πλάνα που προβλήθηκαν από την κρατική τηλεόραση.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε, μετά το πέρας των συνομιλιών, ότι οι κινεζικές ειρηνευτικές προτάσεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για τη διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, όταν το Κίεβο και οι δυτικοί σύμμαχοί του είναι έτοιμοι.

Οι δύο ηγέτες έδωσαν μεγάλη προσοχή στις ειρηνευτικές προτάσεις του Πεκίνου κατά τη διάρκεια μιας κατ’ ιδίαν συνάντησης. Ο Ρώσος πρόεδρος είπε επίσης ότι η Δύση πολεμάει στην Ουκρανία «μέχρι τον τελευταίο Ουκρανό».

Ο Πούτιν δήλωσε ότι οι συνομιλίες με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ ήταν «επιτυχείς και εποικοδομητικές» και πως ελπίζει να συνεχισθούν οι επαφές του με τον Σι στο μέλλον.

🇨🇳🇷🇺Xi Jinping arrived in the Kremlin for talks with Putin pic.twitter.com/5LbGrggwKU