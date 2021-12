«Εγγυήσεις» για τη μη διεύρυνση του ΝΑΤΟ προς ανατολάς ζήτησε από τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν ο Ρώσος ομόλογός του, ο Βλαντίμιρ Πούτιν, στη διώρη συνομιλία που είχαν σήμερα το απόγευμα, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

«Το ΝΑΤΟ κάνει επικίνδυνες απόπειρες να χρησιμοποιήσει το ουκρανικό έδαφος και να αναπτύξει το στρατιωτικό δυναμικό του στα σύνορά μας, για αυτό η Ρωσία ενδιαφέρεται σοβαρά να λάβει ασφαλείς εγγυήσεις που θα αποκλείουν τη διεύρυνση» του ΝΑΤΟ προς ανατολάς, αναφέρει η ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

Η Μόσχα χαρακτήρισε «ειλικρινή και επαγγελματική» την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των δύο προέδρων οι οποίοι «λαμβάνοντας υπόψη την ειδική ευθύνη τους για τη διατήρηση της διεθνούς ασφάλειας και σταθερότητας (…) θα συνεχίσουν τον διάλογο και τις αναγκαίες επαφές».

Ο Μπάιντεν, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κρεμλίνου, αναφέρθηκε στις «υποτιθέμενα απειλητικές κινήσεις των Ρώσων στρατιωτών κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία» και περιέγραψε τις κυρώσεις που οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους είναι έτοιμοι να εφαρμόσουν στην περίπτωση που κλιμακωθεί η κατάσταση, συνεχίζει η ανακοίνωση.

Από την πλευρά του, ο Πούτιν εξέφρασε «σοβαρές ανησυχίες» για τις «προκλητικές ενέργειες» του Κιέβου στην περιοχή του Ντονμπάς, στην ανατολική Ουκρανία.

Και οι δύο πρόεδροι συμφώνησαν ότι η συνεργασία των χωρών τους δεν βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο και ο Πούτιν πρότεινε στον Μπάιντεν να αρθούν οι περιορισμοί στη λειτουργία των διπλωματικών αποστολών τους. Αναφέρθηκαν επίσης στη συμμαχία τους κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και τόνισαν ότι οι θυσίες που έγιναν τότε δεν πρέπει να ξεχαστούν και εκείνη η σχέση θα πρέπει να χρησιμεύσει ως παράδειγμα για την οικοδόμηση των επαφών τους.

