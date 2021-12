Προειδοποίηση από τον Τζο Μπάιντεν προς τον Βλάντιμιρ Πούτιν για την Ουκρανία, στη δίωρη βιντεοδιάσκεψη των ηγετών ΗΠΑ και Ρωσίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε με οικονομικές κυρώσεις τη Ρωσία αν κλιμακώσει την κατάσταση στο Κίεβο.

Ο Τζο Μπάιντεν προειδοποίησε τον Βλάντιμιρ Πούτιν ότι η Μόσχα θα υποστεί «σοβαρές κυρώσεις», κυρίως οικονομικής φύσης, στην περίπτωση μιας κλιμάκωσης στην Ουκρανία, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, μετά το πέρας της δίωρης τηλεδιάσκεψης των δύο ηγετών.

Στις συνομιλίες, μέσω βιντεοκλήσης, που είχαν νωρίτερα την Τρίτη (07.12.2021), ο Μπάιντεν με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, ο πρώτος εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία της Ουάσινγκτον και των Ευρωπαίων συμμάχων της για τη συγκέντρωση ρωσικών δυνάμεων κοντά στα ουκρανικά σύνορα. Έκανε σαφές επίσης ότι οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους θα απαντήσουν με οικονομικές κυρώσεις και άλλα μέτρα εάν υπάρξει στρατιωτική κλιμάκωση, πρόσθεσε ο Λευκός Οίκος.

Ο Μπάιντεν επανέλαβε ότι στηρίζει την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και ζήτησε την αποκλιμάκωση της κατάστασης και την επιστροφή στη διπλωματία.

