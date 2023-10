Μια «βόμβα» για το Ισραήλ και ιδίως για τον πρωθυπουργό του, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σχετικά με την επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς το περασμένο Σάββατο, επεφύλασσε η σημερινή (11/10/2023) συνεδρίαση του Αμερικανικού Κογκρέσου.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικλ ΜακΚόλ, υποστήριξε πως η Αίγυπτος είχε προειδοποιήσει το Ισραήλ για τους κινδύνους πιθανής βίας «τρεις μέρες» πριν από την επίθεση της Χαμάς.

«Γνωρίζουμε ότι η Αίγυπτος είχε προειδοποιήσει τους Ισραηλινούς τρεις ημέρες πριν ότι θα μπορούσε να συμβεί ένα τέτοιο γεγονός», τόνισε ο ΜακΚόλ στο αμερικανικό Κογκρέσο.

Ο ισχυρισμός του ΜακΚόλ αναμένεται να «στριμώξει» ακόμη περισσότερο τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, που ήδη δέχεται σφοδρή κριτική στο εσωτερικό της χώρας του για το πώς «πιάστηκε στον ύπνο» η θεωρητικά πανίσχυρη δύναμη, τόσο σε επίπεδο πληροφοριών, όσο και στο επίπεδο της άμυνας.

