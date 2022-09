Φωτιές – κυριολεκτικά και μεταφορικά – έχει ανάψει στη Ρωσία ο Βλαντιμίρ Πούτιν με την απόφασή του για επιστράτευση.

Σε δεκάδες πόλεις σχηματίστηκαν διαδηλώσεις κατά της απόφασης του Ρώσου Προέδρου, με τις αρχές ασφαλείας να προχωρούν σε πάνω από 1000 συλλήψεις (κάποιοι ανεβάζουν τον αριθμό των συλληφθέντων στους 1300). Μάλιστα όπως παραδέχθηκε εμμέσως το Κρεμλίνο, κάποιοι εκ των συλληφθέντων θα οδηγηθούν με συνοπτικές διαδικασίες στα μέτωπα του πολέμου.

Επιπλέον πολλοί είναι οι Ρώσοι που επέλεξαν την φυγή, για να γλιτώσουν την επιστράτευση, εκτινάσσοντας στα ύψη και τα – δυσεύρετα πλέον – αεροπορικά εισιτήρια.

Κι αν αυτά έγιναν μετά την ανακοίνωση για επιστράτευση 300.000 ατόμων, εύκολα μπορεί να υποψιαστεί κάποιος τι θα γίνει στο άκουσμα της πληροφορίας ότι τελικά μπορεί να επιστρατευτούν υπερτριπλάσιοι, δηλαδή 1.000.000 Ρώσοι!

Συγκεκριμένα, η ανεξάρτητη εφημερίδα Novaya Gazeta Europe, που κυκλοφορεί στο εξωτερικό και έχει υποκαταστήσει την εφημερίδα Novaya Gazeta η κυκλοφορία της οποίας έχει απαγορευθεί στη Ρωσία, επικαλέστηκε ανώνυμη πηγή στην προεδρική διοίκηση λέγοντας ότι το σημείο 7 του διατάγματος, το οποίο είναι μόνο «για υπηρεσιακή χρήση» και το οποίο δεν περιλαμβάνεται στο κείμενο του διατάγματος του Ρώσου προέδρου που ανήγγειλε χθες, επιτρέπει στις ένοπλες δυνάμεις να επιστρατεύσουν ένα εκατομμύριο προσωπικό.

«Άλλαξαν τον αριθμό αρκετές φορές και τελικά κατέληξαν στο ένα εκατομμύριο», δήλωσε η πηγή της στο Κρεμλίνο, αναφερόμενη στο κείμενο του διατάγματος και τον αριθμό των εφέδρων.

