Χιλιάδες βγήκαν στους δρόμους της Μόσχας, της Αγίας Πετρούπολης και πολλών άλλων πόλεων της Ρωσίας χθες (21.09.2022) λίγες ώρες αφού ο Βλαντιμίρ Πούτιν είχε αποφασίσει να κηρύξει μερική επιστράτευση και να κάνει τον πόλεμο στην Ουκρανία «θηλιά» στον λαιμό των Ρώσων πολιτών. Χιλιάδες είναι κι εκείνοι που θέλουν να φύγουν από τη χώρα για να μη χρειαστεί να πολεμήσουν.

Στο πρώτο διάγγελμά του μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε την πρώτη επιστράτευση, έστω και μερική, στη Ρωσία μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. 300.000 έφεδροι θα κληθούν να σταλούν στο μέτωπο με την Ουκρανία, όπου τα πράγματα μάλλον δεν πάνε καλά για τη Ρωσία.

Από τη στιγμή του διαγγέλματος του Πούτιν, στη Ρωσία επικρατεί αναβρασμός. «Δεν θέλω να πολεμήσω», «δεν θέλω να χρειαστεί να πολεμήσω» ήταν μερικές από τις κουβέντες νεαρών που συμμετείχαν στις διαδηλώσεις κατά της επιστράτευσης. Διαδηλώσεις που, φυσικά, κατέληξαν σε συλλήψεις όσων διαφωνούν με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Στα αεροδρόμια, στα σύνορα, στα… ταξιδιωτικά γραφεία. Σχεδόν μόλις ο Ρώσος πρόεδρος ανακοίνωσε τη μερική επιστράτευση, χιλιάδες ήταν εκείνοι που ξεκίνησαν να κλείνουν εισιτήρια χωρίς επιστροφή και να σχεδιάζουν τη φυγή τους από τη Ρωσία με κάθε μέσο, με κάθε τρόπο. Και φυσικά, τα εισιτήρια δεν άργησαν να εκτοξευτούν σε δυσθεώρητα ύψη. Άλλωστε, λόγω των κυρώσεων, οι Ρώσοι πολίτες δεν έχουν και πολλές επιλογές για το που μπορούν να πάνε…

Ούτε για δείγμα

Το Reuters και AFP μετέδωσαν, επικαλούμενα στοιχεία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κρατήσεων Aviasales, πως μέσα σε λίγες ώρες εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για πτήσεις από τη Μόσχα προς την Κωνσταντινούπολη και το Γερεβάν της Αρμενίας τις επόμενες ημέρες. Τόσο η Τουρκία, όσο και η Αρμενία επιτρέπουν την είσοδο Ρώσων πολιτών χωρίς βίζα.

Η Turkish Airlines ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχουν ελεύθερες θέσεις για απευθείας πτήσεις προς την Τουρκία μέχρι το Σάββατο (24.09.2022). Επιπλέον, έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια για πτήσεις προς τη Γεωργία, το Αζερμπαϊτζάν, το Καζακστάν, αλλά και τη Σερβία. Η επόμενη διαθέσιμη πτήση για Βελιγράδι πραγματοποιείται τη Δευτέρα, ανακοίνωσε η Air Serbia.

Flights departing Moscow and St. Petersburg today. The @AP is reporting international flights departing Russia have either sold out or skyrocketed in price after Putin announced a mobilization of reservists.



Search SVO, VKO, DME for Moscow airports and LED for St. Petersburg. pic.twitter.com/LV2PrkwPD9 — Flightradar24 (@flightradar24) September 21, 2022

Εισιτήριο από… χρυσό

Παράλληλα, αυξάνονται αισθητά οι τιμές των εισιτηρίων. Σύμφωνα με καταγραφές της Google Flights, ένα αεροπορικό εισιτήριο για την Τουρκία χωρίς επιστροφή στοίχιζε χθες Τεράρτη (21.09.2022) 70.000 ρούβλια, δηλαδή περίπου 1.150 ευρώ, ενώ την περασμένη εβδομάδα η τιμή του δεν ξεπερνούσε τα 22.000 ρούβλια (362 ευρώ).

Ακόμη πιο ακριβά είναι τα διαθέσιμα αεροπορικά εισιτήρια για το Ντουμπάι, καθώς ξεκινούσαν από 300.000 ρούβλια (σχεδόν 5.000 ευρώ). Το βράδυ της Τετάρτης το πρακτορείο Associated Press έκανε λόγο για νέα ανατίμηση, με αποτέλεσμα ένα εισιτήριο Μόσχα-Ντουμπάι να τιμάται πλέον 9.200 ευρώ στην οικονομική θέση.

Ακόμη και για την παραμεθόρια πόλη Βλαντικαφκάς, στα σύνορα με τη Γεωργία, η τιμή του αεροπορικού εισιτηρίου έχει… δεκαπλασιαστεί.

This is what is happening now on the border between #Russia and #Georgia.



Video: Ekho Kavkaza pic.twitter.com/3eFznx3dvf — NEXTA (@nexta_tv) September 21, 2022

Σύνορα ανοιχτά, αλλά…

Μέχρι το βράδυ της Τετάρτης η ρωσική κυβέρνηση δεν έχει κλείσει τα σύνορα για τους εφέδρους, λόγω επιστράτευσης. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δεν θέλησε να απαντήσει σε σχετικό δημοσιογραφικό ερώτημα. Πάντως το διάταγμα περί μερικής επιστράτευσης ορίζει ότι οι έφεδροι «απαγορεύεται να εγκαταλείψουν τον τόπο κατοικίας τους χωρίς σχετική άδεια της στρατιωτικής διοίκησης».

Σε μία μάλλον διφορούμενη δήλωση, ο Αντρέι Καρταπόλοφ, πρόεδρος της Επιτροπής Αμυντικών Υποθέσεων στη ρωσική Βουλή (Δούμα), ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν θα σας συμβούλευα να ταξιδέψετε σε κάποιον παραθαλάσσιο προορισμό στην Τουρκία, καλύτερα να ξεκουραστείτε στις λουτροπόλεις της Κριμαίας και του Κρασνοντάρ».

Ξύλο και συλλήψεις

Στις διαδηλώσεις που έγιναν το βράδυ της Τετάρτης σε πολλές πόλεις της Ρωσίας, κατέληξαν σε βίαιη καταστολή και συλλήψεις.

Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα OVD-Info ανακοίνωσε ότι η ρωσική αστυνομία διέλυσε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά της επιστράτευσης που έγιναν σε 35 πόλεις της Ρωσίας, ενώ συνέλαβε τουλάχιστον 1.050 διαδηλωτές.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) κάνουν λόγο για τουλάχιστον 50 συλλήψεις από επίλεκτες μονάδες της ρωσικής αστυνομίας στο κέντρο της Μόσχας. Είχε προηγηθεί έκκληση της αντι-πολεμικής πρωτοβουλίας Wesna για κινητοποιήσεις.

«Χιλιάδες άνδρες ρίχνονται στο στόμα του λύκου, είναι οι πατεράδες μας, οι αδελφοί μας, οι σύζυγοί μας», αναφέρει χαρακτηριστικά η οργάνωση. Η εισαγγελία της Μόσχας προειδοποιεί ότι η συμμετοχή στις αντιπολεμικές κινητοποιήσεις τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως 15 ετών.

Russian police arrested more than 1,100 people at protests against the partial mobilization announced by President Putin, says rights monitoring group OVD-Info. pic.twitter.com/wqr6jtHFNQ — DW News (@dwnews) September 21, 2022

Κάλεσμα για συμμετοχή στις διαδηλώσεις έχει απευθύνει ο Αλεξέι Ναβάλνι, φυλακισμένος αντίπαλος του Πούτιν. Σε μήνυμα που βιντεοσκόπησαν και διανέμουν οι δικηγόροι του, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Είναι ξεκάθαρο, ότι αυτός ο εγκληματικός πόλεμος γίνεται όλο και χειρότερος, όλο και πιο εντατικός. Ο Πούτιν προσπαθεί να εμπλέξει όλο και περισσότερους σε αυτόν τον πόλεμο».

⚡️Anti-partial mobilization protests in Moscow and several other cities in Russia

pic.twitter.com/AwquJLWs4h — Russian Market (@runews) September 21, 2022

Οι γείτονες

Από την περασμένη Δευτέρα πολλά κράτη-μέλη της ΕΕ έχουν απαγορεύσει την άφιξη Ρώσων πολιτών, ακόμη και αν αυτοί διαθέτουν έγκυρη βίζα για τη ζώνη Σένγκεν.

Εξαιτίας της κατάστασης, στις χώρες που συνορεύουν με τη Ρωσία, έχει σημάνει συναγερμός.

Η κυκλοφορία των οχημάτων που φτάνουν στα ανατολικά σύνορα της Φινλανδίας με τη Ρωσία αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε σήμερα (22.09.2022) το πρωί η φινλανδική συνοριοφυλακή, προσθέτοντας ωστόσο ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο. Χθες ο αριθμός των ανθρώπων που διέρχονταν από τα σύνορα ήταν χαμηλότερος από αυτόν του σαββατοκύριακου, διευκρίνισε ο επικεφαλής διεθνών υποθέσεων της φινλανδικής συνοριοφυλακής Μάτι Πιτκανιίτι.

Συνολικά 4.824 Ρώσοι έφτασαν στην Φινλανδία μέσω των ανατολικών συνόρων χθες, σημειώνοντας αύξηση από τους 3.133 που ήταν πριν από μια εβδομάδα.

Η συνοριοφρουρά βρίσκεται σε ετοιμότητα σε εννέα σημεία ελέγχου, σημείωσε εξάλλου ο ίδιος στις δηλώσεις που έκανε στο Reuters.

Χθες το βράδυ η φινλανδική συνοριοφυλακή είχε ανακοινώσει ότι η κυκλοφορία στα σύνορα ήταν “φυσιολογική” μετά την ανακοίνωση από τον Πούτιν της επιστράτευσης εκατοντάδων χιλιάδων εφέδρων για την ενίσχυση των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία.

Η κατάσταση «δεν έχει αλλάξει σημαντικά», ανέφερε σε μήνυμά της στο Twitter, διαψεύδοντας τις φήμες που κυκλοφορούσαν στο διαδίκτυο για μεγάλες ουρές αναμονής αρκετών χιλιομέτρων.

Ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας ανακοίνωσε εξάλλου χθες ότι η Φινλανδία θα προετοιμάσει μια «εθνική λύση» για να περιορίσει ή ακόμη και να μπλοκάρει τελείως τη διέλευση «Ρώσων τουριστών» στο έδαφός της.

Η χώρα, η οποία αντιμετώπισε πολλές αμφιλεγόμενες διελεύσεις Ρώσων το καλοκαίρι, ήδη μείωσε αυτόν τον μήνα στο ένα δέκατο τον αριθμό των θεωρήσεων εισόδου (βίζα) που χορηγεί σε Ρώσους, αντιδρώντας στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ωστόσο σήμερα είναι η μόνη χώρα μέλος της ΕΕ που συνορεύει με τη Ρωσία και επιτρέπει να περνούν τα σύνορά της Ρώσοι πολίτες που έχουν βίζες της ζώνης Σένγκεν, μετά την απόφαση της Πολωνίας και των τριών χωρών της Βαλτικής στις αρχές του μήνα να εμποδίσουν την είσοδο μεγάλου μέρους των Ρώσων πολιτών.

Θέλοντας και αυτή να σκληρύνει τη γραμμή της, η φινλανδική κυβέρνηση «αποφάσισε να προετοιμάσει μια εθνική λύση (…) για το πώς να περιορίσει ή να εμποδίσει τελείως την τουριστική αυτή κίνηση Ρώσων», σύμφωνα με τις δηλώσεις που έκανε χθες το βράδυ ο υπουργός Εξωτερικών Πέκα Χααβίστο.

Τα μέτρα αυτά «θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν νέα νομοθεσία, η οποία θα υιοθετηθεί πολύ γρήγορα, ή μια ερμηνεία της ισχύουσας νομοθεσίας», διευκρίνισε.

«Η Φινλανδία δεν θέλει πλέον να είναι μια χώρα διέλευσης για (αυτούς που έχουν) βίζα Σένγκεν η οποία έχει εκδοθεί από άλλες χώρες. Θέλουμε εφεξής να θέσουμε αυτού του είδους τις διελεύσεις υπό έλεγχο», πρόσθεσε.

Το Ελσίνκι ζητεί μια κοινή ευρωπαϊκή απόφαση επί του ζητήματος αυτού, αλλά “δεν μπορεί να είναι βέβαιο ότι αυτή θα έρθει γρήγορα”, κατέληξε ο Φινλανδός υπουργός Εξωτερικών.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσίευσε η εφημερίδα Ilta-Sanomat χθες, περίπου το 70% των Φινλανδών θέλει να δει να παύει η χορήγηση τουριστικών θεωρήσεων εισόδου σε Ρώσους.

Με πληροφορίες από Deutsche Welle, ΑΠΕ – ΜΠΕ