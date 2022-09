Βομβιστική επίθεση σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (26.09.2022) σε αστυνομικό τμήμα της Τουρκίας, από την οποία τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί. Πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι προηγήθηκε ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ αστυνομικών και ενόπλων.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας, η βομβιστική επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 8 το βράδυ της Δευτέρας. Ένας δεύτερος μηχανισμός βρέθηκε σε κοντινή απόσταση και εξουδετερώθηκε με ελεγχόμενη έκρηξη από πυροτεχνουργούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εικόνες που κάνουν τον γύρο των social media έχουν καταγράψει την στιγμή της πρώτης έκρηξης και ακολούθως ακούγονται πυροβολισμοί. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε ανταλλαγή πυρών μεταξύ αστυνομικών και ενόπλων.

Unfortunately, scary images started to come in Turkey. There was a terrorist attack in Mersin. It is reported that the injured #mersin #turkey #türkiye pic.twitter.com/7pc7WJiS7t

A powerful explosion rocked the Turkish city of Mersin. According to eyewitnesses, a car bomb exploded near the entrance to the police station building. Carriages of help have arrived at the scene, there are casualties. Who is behind the attack is still unknown.#Mersin #Turkey pic.twitter.com/uFqgxfRSmX