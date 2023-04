Αύξηση του επιπέδου δραστηριότητας εντοπίστηκε στο κέντρο πυρηνικής επιστημονικής έρευνας Γιονγκμπγιόν, το σημαντικότερο της Βόρειας Κορέας. Αυτό υποστηρίζει, επικαλούμενη φωτογραφίες από εμπορικούς δορυφόρους, η οργάνωση 38 North.

Οι δορυφορικές εικόνες, που καταγράφηκαν από την 3η ως τη 17η Μαρτίου, κατέδειξαν πως η κατασκευή πειραματικού αντιδραστήρα ελαφρού ύδατος στην εγκατάσταση Γιονγκμπγιόν πλέον «πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της». Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από μερικά εικοσιτετράωρα ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν έδωσε εντολή να επιταχυνθεί η παραγωγή «στρατιωτικού πυρηνικού υλικού».

Από το οπτικό υλικό, που επικαλείται η οργάνωση 38 North, προκύπτει επίσης πως έχει αρχίσει η ανέγερση νέου κτιρίου, ενώ επισημαίνεται πως κατασκευάστηκαν νέες υποδομές απορροής νερού που χρησιμοποιείται για την ψύξη αντιδραστήρων, κάτι που αφήνει να εννοηθεί πως πιθανόν ο αντιδραστήρας ελαφρού ύδατος ετοιμάζεται να «τεθεί σε επιχειρησιακή φάση». Αντιδραστήρας ισχός πέντε μεγαβάτ συνεχίζει να λειτουργεί, ενώ κατασκευάζονται νέες δομές γύρω από εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου, πιθανόν για να αυξηθούν οι δυνατότητές της.

Όλες μαζί, «οι εξελίξεις αυτές μοιάζουν να αντανακλούν την πρόσφατη οδηγία του Κιμ Γιονγκ Ουν να αυξηθεί η παραγωγή σχάσιμου υλικού για να επεκταθεί το πυρηνικό οπλοστάσιο» της Βόρειας Κορέας, εξήγησε η 38 North.

Δείτε εικόνες που επικαλείται η οργάνωση 38 North:

