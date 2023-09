Σοκ προκαλούν οι ισχυρισμοί του πρεσβευτή της Βόρειας Κορέας στον ΟΗΕ, ότι η κορεατική χερσόνησος είναι «στο χείλος του πυρηνικού πολέμου», κατηγορώντας τις ΗΠΑ και τη Νότια Κορέα για εχθρικές συμπεριφορές.

«Η κατάσταση της στρατιωτικής ασφάλειας μέσα και γύρω από την κορεατική χερσόνησο έχει οδηγηθεί πιο κοντά στο χείλος ενός πυρηνικού πολέμου», δήλωσε ο Κιμ Σονγκ, ο πρεσβευτής της Βόρειας Κορέας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Μάλιστα, ο Κιμ Σονγκ κατηγόρησε τις ΗΠΑ και τη Νότια Κορέα ότι προκαλούν αυτήν την επικίνδυνη κατάσταση στην κορεατική χερσόνησο, κάτι που αναγκάζει τη Βόρεια Κορέα να «επιταχύνει περαιτέρω τη δημιουργία περισσότερων δυνατοτήτων αυτοάμυνας».

«Το 2023 έχει καταγραφεί ως μια εξαιρετικά επικίνδυνη χρονιά», συμπλήρωσε ο πρεσβευτής της Βόρειας Κορέας, την ώρα που η χώρα του έχει ήδη κάνει δοκιμές δεκάδων βαλλιστικών πυραύλων τους τελευταίους 18 μήνες, ισχυριζόμενη ότι ασκεί το δικαίωμά της στην αυτοάμυνα.

