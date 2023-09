Αν κάποιος είχε αμφιβολίες, ο Κιμ Γιονγκ Ουν φροντίζει να τις…διαλύσει. Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας ετοιμάζει την κόρη του για τη διαδοχή και αυτό φάνηκε και στη στρατιωτική παρέλαση για την εθνική επέτειο.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολούθησε τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για τη συμπλήρωση 75 ετών από την ανακήρυξη της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας, όπως είναι η επίσημη ονομασία της Βόρειας Κορέας, μαζί με την κόρη του, η οποία, σύμφωνα με το CNN, πιστεύεται ότι ονομάζεται Κιμ Γιου Αε.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας δεν σταμάτησε να γελάει και να μιλά στην κόρη του.

Η στρατιωτική παρέλαση έγινε στην πλατεία που φέρει το όνομα του πρώτου ηγέτη της χώρας, του Κιμ Ιλ Σουνγκ, του παππού του Κιμ Γιονγκ Ουν.

Watch: #NorthKorea's Kim Jong Un marks the country's founding anniversary with a parade of paramilitary groups and diplomatic exchanges in which he vows to deepen ties with #China and #Russia.https://t.co/0B7l6zRglR pic.twitter.com/mHkrq5efj5