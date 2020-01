Βραβεία BAFTA: Όλη η λίστα με τις υποψηφιότητες

Για τον Χοακίν Φοίνιξ είναι η 4η φορά που είναι υποψήφιος για BAFTA και θα έχει αντιπάλους τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, τον Ανταμ Ντράιβερ, τον Τάρον Έγκερτον και τον Τζόναθαν Πράις.

Στην κατηγορία του Β ανδρικού ρόλου είναι υποψήφιοι ο Αλ Πατσίνο και ο Τζο Πέσι, ο Τομ Χανκς, ο Άντονι Χόπκινς και ο Μπραντ Πιτ.

Εντυπωσιακό είναι ότι στην κατηγορία του Β γυναικείου ρόλου υπάρχουν δυο υποψηφιότητες για την Μαργκότ Ρόμπι για τις ταινίες Bombshell και Μια φορά κι έναν καιρό στο Χόλιγουντ. Αντίπαλοί της η Λόρα Ντερν, η Φλόρενς Παγκ και η Σκάρλετ Γιόχανσον.

Η τελετή θα γίνει την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου στο Royal Albert Hall.

Όλες οι υποψηφιότητες των φετινών BAFTA

Καλύτερης Ταινίας

1917

THE IRISHMAN

JOKER

ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD

PARASITE

Μουσικής

1917 Thomas Newman

JOJO RABBIT Michael Giacchino

JOKER Hildur Guđnadóttir

LITTLE WOMEN Alexandre Desplat

STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER John Williams

Καλύτερης Βρετανικής ταινίας

1917 Sam Mendes, Pippa Harris, Callum McDougall, Jayne-Ann Tenggren, Krysty Wilson-Cairns

BAIT Mark Jenkin, Kate Byers, Linn Waite

FOR SAMA Waad al-Kateab, Edward Watts

ROCKETMAN Dexter Fletcher, Adam Bohling, David Furnish, David Reid, Matthew Vaughn, Lee Hall

SORRY WE MISSED YOU Ken Loach, Rebecca O’Brien, Paul Laverty

THE TWO POPES Fernando Meirelles, Jonathan Eirich, Dan Lin, Tracey Seaward, Anthony McCarten

Casting

JOKER Shayna Markowitz

MARRIAGE STORY Douglas Aibel, Francine Maisler

ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD Victoria Thomas

THE PERSONAL HISTORY OF DAVID COPPERFIELD Sarah Crowe

THE TWO POPES Nina Gold

Φωτογραφίας

1917 Roger Deakins

THE IRISHMAN Rodrigo Prieto

JOKER Lawrence Sher

LE MANS ’66 Phedon Papamichael

THE LIGHTHOUSE Jarin Blaschke

Πρωτοεμφανιζόμενου βρετανού σεναριογράφου, σκηνοθέτη ή παραγωγού

BAIT Mark Jenkin (Writer/Director), Kate Byers, Linn Waite (Producers)

FOR SAMA Waad al-Kateab (Director/Producer), Edward Watts (Director)

MAIDEN Alex Holmes (Director)

ONLY YOU Harry Wootliff (Writer/Director)

RETABLO Álvaro Delgado-Aparicio (Writer/Director)*

Μοντάζ

THE IRISHMAN Thelma Schoonmaker

JOJO RABBIT Tom Eagles

JOKER Jeff Groth

LE MANS ’66 Andrew Buckland, Michael McCusker

ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD Fred Raskin

Ξενόγλωσσης ταινίας

THE FAREWELL Lulu Wang, Daniele Melia

FOR SAMA Waad al-Kateab, Edward Watts

PAIN AND GLORY Pedro Almodóvar, Agustín Almodóvar

PARASITE Bong Joon-ho

PORTRAIT OF A LADY ON FIRE Céline Sciamma, Bénédicte Couvreur

Διεύθυνσης παραγωγής

1917 Dennis Gassner, Lee Sandales

THE IRISHMAN Bob Shaw, Regina Graves

JOJO RABBIT Ra Vincent, Nora Sopková

JOKER Mark Friedberg, Kris Moran

ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD Barbara Ling, Nancy Haigh

Ντοκιμαντέρ

AMERICAN FACTORY Steven Bognar, Julia Reichert

APOLLO 11 Todd Douglas Miller

DIEGO MARADONA Asif Kapadia

FOR SAMA Waad al-Kateab, Edward Watts

THE GREAT HACK Karim Amer, Jehane Noujaim

Κινουμένων Σχεδίων

FROZEN 2 Chris Buck, Jennifer Lee, Peter Del Vecho

KLAUS Sergio Pablos, Jinko Gotoh

A SHAUN THE SHEEP MOVIE: FARMAGEDDON Will Becher, Richard Phelan, Paul Kewley

TOY STORY 4 Josh Cooley, Mark Nielsen

Σκηνοθεσίας

1917 Sam Mendes

THE IRISHMAN Martin Scorsese

JOKER Todd Phillips

ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD Quentin Tarantino

PARASITE Bong Joon-ho

Πρωτότυπου σεναρίου

BOOKSMART Susanna Fogel, Emily Halpern, Sarah Haskins, Katie Silberman

KNIVES OUT Rian Johnson

MARRIAGE STORY Noah Baumbach

ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD Quentin Tarantino

PARASITE Han Jin Won, Bong Joon-ho,

Προσαρμοσμένου σεναρίου

THE IRISHMAN Steven Zaillian

JOJO RABBIT Taika Waititi

JOKER Todd Phillips, Scott Silver

LITTLE WOMEN Greta Gerwig

THE TWO POPES Anthony McCarten

Α Γυναικείου Ρόλου

JESSIE BUCKLEY Wild Rose

SCARLETT JOHANSSON Marriage Story

SAOIRSE RONAN Little Women

CHARLIZE THERON Bombshell

RENÉE ZELLWEGER Judy

Α Ανδρικού Ρόλου

LEONARDO DICAPRIO Once Upon a Time… In Hollywood

ADAM DRIVER Marriage Story

TARON EGERTON Rocketman

JOAQUIN PHOENIX Joker

JONATHAN PRYCE The Two Popes

Β Γυναικείου Ρόλου

LAURA DERN Marriage Story

SCARLETT JOHANSSON Jojo Rabbit

FLORENCE PUGH Little Women

MARGOT ROBBIE Bombshell

MARGOT ROBBIE Once Upon a Time… in Hollywood

Β Ανδρικού ρόλου

TOM HANKS A Beautiful Day in the Neighborhood

ANTHONY HOPKINS The Two Popes

AL PACINO The Irishman

JOE PESCI The Irishman

BRAD PITT Once Upon a Time… in Hollywood

Κοστουμιών

THE IRISHMAN Christopher Peterson, Sandy Powell

JOJO RABBIT Mayes C. Rubeo

JUDY Jany Temime

LITTLE WOMEN Jacqueline Durran

ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD Arianne Phillips

Μακιγιάζ

1917 Naomi Donne

BOMBSHELL Vivian Baker, Kazu Hiro, Anne Morgan

JOKER Kay Georgiou, Nicki Ledermann

JUDY Jeremy Woodhead

ROCKETMAN Lizzie Yianni Georgiou

Ήχου

1917 Scott Millan, Oliver Tarney, Rachael Tate, Mark Taylor, Stuart Wilson

JOKER Tod Maitland, Alan Robert Murray, Tom Ozanich, Dean Zupancic

LE MANS ’66 David Giammarco, Paul Massey, Steven A. Morrow, Donald Sylvester

ROCKETMAN Matthew Collinge, John Hayes, Mike Prestwood Smith, Danny Sheehan

STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER David Acord, Andy Nelson, Christopher Scarabosio, Stuart Wilson, Matthew Wood

Σπέσιαλ Οπτικών Εφέ

1917 Greg Butler, Guillaume Rocheron, Dominic Tuohy

AVENGERS: ENDGAME Dan Deleeuw, Dan Sudick

THE IRISHMAN Leandro Estebecorena, Stephane Grabli, Pablo Helman

THE LION KING Andrew R. Jones, Robert Legato, Elliot Newman, Adam Valdez

STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER Roger Guyett, Paul Kavanagh, Neal Scanlan, Dominic Tuohy

Βρετανικής ταινίας μικρού μήκους κινουμένων σχεδίων

GRANDAD WAS A ROMANTIC. Maryam Mohajer

IN HER BOOTS Kathrin Steinbacher

THE MAGIC BOAT Naaman Azhari, Lilia Laurel

Βρετανικής ταινίας μικρού μήκους

AZAAR Myriam Raja, Nathanael Baring

GOLDFISH Hector Dockrill, Harri Kamalanathan, Benedict Turnbull, Laura Dockrill

KAMALI Sasha Rainbow, Rosalind Croad

LEARNING TO SKATEBOARD IN A WARZONE (IF YOU’RE A GIRL) Carol Dysinger, Elena Andreicheva

THE TRAP Lena Headey, Anthony Fitzgerald

Πρωτοεμφανιζόμενου ευρωπαίου ηθοποιού (η ψηφοφορία γίνεται από το κοινό)

AWKWAFINA

JACK LOWDEN

KAITLYN DEVER

KELVIN HARRISON JR.

MICHEAL WARD