«Βράζει» το Ισραήλ μετά τον εντοπισμό των πτωμάτων 6 ομήρων – Πανεθνική απεργία και συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα

Ξεχειλίζει η οργή στο Ισραήλ μετά την ανεύρεση των πτωμάτων 6 ομήρων από τον στρατό του Ισραήλ σε σήραγγα στη Γάζα. Για σήμερα Δευτέρα (2.9.2024) φορείς καλούν σε απεργία σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Ισραηλινούς ομήρους και τις οικογένειές τους.

Ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς του Ισραήλ ζήτησε από την γενική εισαγγελέα της χώρας να υποβάλει ένα αίτημα με τη μορφή του κατεπείγοντος στα δικαστήρια για να μπλοκάρει μια προγραμματισμένη απεργία που στόχο έχει να πιέσει τον κυβερνητικό συνασπισμού του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να φέρει πίσω τους Ισραηλινούς ομήρους που εξακολουθεί να κρατά η Χαμάς στη Γάζα.

Στην επιστολή του προς τη γενική εισαγγελέα του Ισραήλ, Γκαλί Μπαχαράβ-Μιάρα, ο Σμότριτς υποστηρίζει ότι μια απεργία δεν έχει νομική βάση, δεδομένου ότι στοχεύει να επηρεάσει αθέμιτα σημαντικές πολιτικές αποφάσεις σε ζητήματα που σχετίζονται με την κρατική ασφάλεια.

Παράλληλα τόνισε ότι μια ευρύτερη απεργία – η οποία θα έκλεινε τη χώρα συμπεριλαμβανομένων των εξερχόμενων πτήσεων – έχει σημαντικές οικονομικές συνέπειες που θα προκαλούσαν περιττές οικονομικές ζημιές εν καιρώ πολέμου.

Το κάλεσμα για μια μονοήμερη γενική απεργία του Αρνον Μπαρ-Νταβίντ, του οποίου το συνδικάτο Histadrut εκπροσωπεί εκατοντάδες χιλιάδες εργάτες, υποστηρίχθηκε από τους κύριους κατασκευαστικούς κλάδους και επιχειρηματίες του Ισραήλ στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας. Η απεργία θα ξεκινήσει στις 6 π.μ., τοπική ώρα.

🚨🇮🇱 ISRAELI PROTESTS ERUPT OVER HOSTAGE DEATHS Protests have spread across Israel after the bodies of 6 hostages were found dead in Gaza. Demonstrators are demanding that Netanyahu secure a ceasefire and hostage deal with Hamas immediately. Israel’s largest labor union has… pic.twitter.com/Q5kSRLJNh7

Το αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ «Ben Gurion» ανακοίνωσε ότι, λόγω της απεργίας που θα ξεκινήσει στις 06:00 το πρωί της Δευτέρας, όλες οι αφίξεις και οι αναχωρήσεις πτήσεων θα σταματήσουν από τις 08:00.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ κάλεσε τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να ολοκληρώσει μια συμφωνία για κατάπαυση του πυρός με την Χαμάς ώστε να επιστρέψουν στα σπίτια τους οι όμηροι από τη Γάζα καθώς τα πτώματα έξι ομήρων που είχαν συλληφθεί στις 7 Οκτωβρίου επέστρεφαν στους οικείους τους.

«Είναι πολύ αργά για τους ομήρους που δολοφονήθηκαν εν ψυχρώ. Οι όμηροι που παραμένουν στα χέρια της Χαμάς θα πρέπει να επιστρέψουν στα σπίτια τους», έγραψε ο Γκάλαντ στο Χ.

«Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας θα πρέπει να συγκληθεί άμεσα και να ανακαλέσει την απόφαση που ελήφθη την Πέμπτη», είπε ο Γκάλαντ αναφερόμενος σε απόφαση του υπουργικού συμβουλίου να διατηρηθεί η μόνιμη στρατιωτική παρουσία του Ισραήλ στον αποκαλούμενο «διάδρομο της Φιλαδέλφειας», μία μικρή λωρίδα γης στα σύνορα Αιγύπτου και Λωρίδας της Γάζας.

Περίπου ένα τρίτο από τους 101 Ισραηλινούς και ξένους ομήρους στη Γάζα πιστεύεται ότι είναι νεκροί, ενώ η τύχη των υπολοίπων είναι άγνωστη.

Ο Νετανιάχου έσπευσε να δηλώσει την Κυριακή πως: «Όποιος δολοφονεί ομήρους δεν θέλει συμφωνία», απειλώντας εκ νέου την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση: «Θα σας καταδιώξουμε, θα σας πιάσουμε και θα ξεκαθαρίσουμε τους λογαριασμούς μας».

Το βράδυ της Κυριακής πραγματοποιήθηκε μεγάλη συγκέντρωση στην Ιερουσαλήμ, όπου χιλιάδες συγκεντρώθηκαν έξω από το γραφείο του Νετανιάχου φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της απελευθέρωσης των ομήρων.

With protest just starting already tens of thousands are on the streets in Tel Aviv. Tens of thousands more are in Haifa, Jerusalem, and towns and cities all across Israel calling for a deal and the government to resign.



pic.twitter.com/BNqVEBlGAq