Σκηνές εμφυλίου πολέμου εκτυλίσσονται στη Βραζιλία με οπαδούς του πρώην προέδρου της χώρας Ζαϊρ Μπολσονάρο να εισβάλουν σε κρατικά κτίρια, με τον νυν πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα να καταδικάζει τα γεγονότα που προκάλεσαν «βάνδαλοι φασίστες» όπως τους αποκάλεσε και κήρυξε «ομοσπονδιακή παρέμβαση» στην πρωτεύουσα.

Οι εικόνες χάους από τη Βραζιλία που κάνουν τον γύρο του κόσμου θυμίζουν την αντίστοιχη εισβολή στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ στις 6 Ιανουαρίου 2021 από οπαδούς του Ντόλαντ Τραμπ. Οι αντιδράσεις πάντως από πολλές ηγέτες είναι έντονες.

«Θα τους βρούμε όλους και θα τιμωρηθούν», είπε ο Λούλα αναφερόμενος σε εκείνους που ευθύνονται για τις λεηλασίες, από την Αραρακουάρα του Σάο Πάουλο όπου πραγματοποιούσε επίσημη επίσκεψη. Άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας, πάντως, έθεσαν ξανά υπό τον έλεγχό τους το Κογκρέσο, το Ανώτατο Δικαστήριο και το προεδρικό μέγαρο στην Μπραζίλια, μετέδωσε το τοπικό τηλεοπτικό κανάλι Globonews.

«Αυτό που συνέβη σήμερα στην Μπραζίλια ήταν βαρβαρότητα», τόνισε ο Λούλα, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι υπήρξε «κενό ασφαλείας» στην πόλη.

Ο αριστερός πρόεδρος υποσχέθηκε επίσης ότι οι αρχές θα βρουν και τους «χρηματοδότες» των μπολσοναριστών ενώ επισήμανε ότι «υπάρχουν πολλές ομιλίες» του πρώην προέδρου Ζαΐρ Μπολσονάρο με τις οποίες ενθαρρύνει αυτές τις εισβολές.

Ο Λούλα μάλιστα διέταξε την εθνοφρουρά να κινηθεί για να αποκαταστήσει την τάξη στην πρωτεύουσα. Με απόφασή του κλείνει το κέντρο της πρωτεύουσας Μπραζίλια – συμπεριλαμβανομένης της κύριας λεωφόρου όπου βρίσκονται τα διοικητικά και κυβερνητικά κτίρια – για 24 ώρες. Ο Λούλα κήρυξε ομοσπονδιακή παρέμβαση στην πρωτεύουσα, έως τις 31 Ιανουαρίου, προκειμένου οι δυνάμεις ασφαλείας να θέσουν ξανά υπό τον έλεγχό τους την πόλη και να αποκατασταθεί με αυτό τον τρόπο η τάξη.

Με το διάταγμα, όλες οι δυνάμεις ασφαλείας της Μπραζίλια τίθενται υπό τον έλεγχο ενός προσώπου που όρισε ο Λούλα, του Ρικάρντο Γκαρσία Καπέλι. Ο τελευταίος λογοδοτεί απευθείας στον πρόεδρο και μπορεί να χρησιμοποιήσει «κάθε όργανο, πολιτικό ή στρατιωτικό» για τη διατήρηση της τάξης.

Στην Μπραζίλια επικράτησε χάος μετά την εισβολή των μπολσοναριστών στο Κογκρέσο. Στη ράμπα του προεδρικού μεγάρου Πλανάλτο, όπου την περασμένη Κυριακή ο Λούλα παρέλαβε τα σύμβολα της προεδρίας του, έφιπποι αστυνομικοί προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να απομακρύνουν τους διαδηλωτές.

Στην Πλατεία των Τριών Εξουσιών, μπολσοναριστές οπλισμένοι με ρόπαλα έριξαν έναν αστυνομικό από το άλογό του και τον χτύπησαν.

Ένα ελικόπτερο έριχνε βομβίδες κρότου-λάμψης στους διαδηλωτές που είχαν καταλάβει τη στέγη του Κογκρέσου.

Μια τοπική δημοσιογραφική ένωση ανέφερε ότι πέντε δημοσιογράφοι δέχτηκαν επίθεση. Μεταξύ αυτών και ένας φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου που τον χτύπησαν και του έκλεψαν όλο το υλικό του.

