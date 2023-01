Στα χνάρια των οπαδών του Ντόναλντ Τραμπ βαδίζουν αυτοί του Ζαϊρ Μπολσονάρο, καθώς υποστηρικτές του πρώην προέδρου της Βραζιλίας εισέβαλαν στο προεδρικό μέγαρο, σε κτίρια υπουργείων, στο Κογκρέσο και στο Ανώτατο Δικαστήριο στην Μπραζίλια, μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορεία επικαλούμενα αυτόπτες μάρτυρες.

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα βρίσκεται στο Σάο Πάουλο. Συγκεκριμένα εκατοντάδες οπαδοί του Μπολσονάρο τυλιγμένοι με βραζιλιάνικες σημαίες ή φορώντας κίτρινα μπλουζάκια, έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και εισέβαλαν στο Κογκρέσο και σε κτίρια υπουργείων στην Μπραζίλια, σύμφωνα με πλάνα που μεταδίδουν τα τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα αλλά και με βίντεο που ανάρτησαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης ομάδες προσκείμενες στον πρώην πρόεδρο.

Το CNN Brasil μετέδωσε ότι οι διαδηλωτές κατέκλυσαν επίσης τον χώρο στάθμευσης του προεδρικού μεγάρου Πλανάλτο. Άλλοι μπήκαν στο κτίριο του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Οι διαδηλωτές διαμαρτύρονται για την επιστροφή στην εξουσία, την περασμένη εβδομάδα, του αριστερού Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ο οποίος αναδείχθηκε νικητής στις προεδρικές εκλογές της 30ής Οκτωβρίου.

RIO DE JANEIRO (AP) — Supporters of ex-President Jair Bolsonaro storm Congress in Brazil’s capital. pic.twitter.com/g13XKkAJUb — LockharTVMedia (@LockharTVMedia) January 8, 2023

Bolsonaro supporters have stormed and overtaken the national congress of Brazil.



There have also been reports that protesters have broken into the Presidential residence, Planalto Palace, and the Supreme Federal Court.pic.twitter.com/9HXRMkxlqd — Comandante Shinji 🇨🇺 (@ShinjiTheCuban) January 8, 2023

Να σημειωθεί ότι με χρήση δακρυγόνων η αστυνομία της Μπραζίλια προσπαθούσε να απωθήσει τους εκατοντάδες υποστηρικτές του ακροδεξιού πρώην προέδρου της Βραζιλίας Ζαΐρ Μπολσονάρο.

Ο Μπολσονάρο, που ηττήθηκε από τον Λούλα στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, έφυγε από τη χώρα στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας και βρίσκεται στις ΗΠΑ.

Supporters of former President Bolsonaro are currently protesting and have stormed Brazil congress. Police are using Tear Gas in an attempt to repel them. pic.twitter.com/Y5bzCQhz2R — The Verity Press (@theveritypress) January 8, 2023