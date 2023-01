Τον γύρο του κόσμου κάνουν οι εικόνες από την εισβολή των υποστηρικτών του Ζαΐρ Μπολσονάρο σε κυβερνητικά κτίρια στην Βραζιλία. ΗΠΑ, ΕΕ και πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής καταδικάζουν τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες στην Μπραζίλια, κάνοντας λόγο για προσπάθεια υπονόμευσης των δημοκρατικών θεσμών.

Οι διαδηλωτές στην Μπραζίλια διαμαρτύρονται για την επιστροφή του Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ο οποίος αναδείχθηκε νικητής στις προεδρικές εκλογές της 30ής Οκτωβρίου. Οι οπαδοί του Μπολσονάρο έχουν προκαλέσει πολλές ζημιές στο Κογκρέσο, το Ανώτατο Δικαστήριο και άλλα κυβερνητικά κτίρια στην Μπραζίλια και διάφορα βίντεο να κάνουν τον γύρο του κόσμου, με την διεθνή κοινότητα να καταδικάζει αυτές τις απαράδεκτες εικόνες.

Οι ΗΠΑ καταδικάζουν κάθε προσπάθεια υπονόμευσης της δημοκρατίας στη Βραζιλία, δήλωσε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Τζέικ Σάλιβαν. «Ο Πρόεδρος Μπάιντεν παρακολουθεί στενά την κατάσταση και η υποστήριξή μας προς τους δημοκρατικούς θεσμούς της Βραζιλίας είναι ακλόνητη. Η δημοκρατία της Βραζιλίας δεν θα κλονιστεί από τη βία», έγραψε ο αξιωματούχος της Ουάσινγκτον στο Twitter.

The United States condemns any effort to undermine democracy in Brazil. President Biden is following the situation closely and our support for Brazil’s democratic institutions is unwavering. Brazil’s democracy will not be shaken by violence.