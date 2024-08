Βραζιλία: Άργησε και έχασε την πτήση που συνετρίβη – «Αγκάλιασα τον υπάλληλο που δε με άφησε να επιβιβαστώ, μου έσωσε τη ζωή»

Η καθυστερημένη άφιξη αποδείχθηκε σωτήρια για έναν Βραζιλιάνο ο οποίος μακαρίζει την τύχη του που «απέδρασε» από τον θάνατο, καθώς το αεροσκάφος στο οποιο δεν επιβιβάστηκε συνετρίβη στο Σάο Πάολο στη Βραζιλία το βράδυ της Παρασκευής (09.08.2024).

Ο Adriano Assis επρόκειτο να επιβιβαστεί στην πτήση Voepass 2283 που συνετρίβη στο Σάο Πάολο στη Βραζιλία, σκοτώνοντας όλους τους επιβάτες και το πλήρωμα που επέβαιναν σε αυτήν.

Σε συνέντευξή του στο τοπικό ειδησεογραφικό δίκτυο TV Globo, ο Adriano δήλωσε ότι τον εμπόδισαν να επιβιβαστεί στην πτήση επειδή είχε αργήσει.

Ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη κοινοποιήθηκε στο X με τη λεζάντα: «Αυτόν τον άνδρα δεν τον άφησαν να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο που μόλις συνετρίβη στο Vinhedo στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας επειδή είχε αργήσει. Διαφώνησε με τον άνδρα στην πύλη επιβίβασης, αλλά κατέληξε να τον αγκαλιάσει αφού άκουσε ότι το αεροπλάνο είχε συντριβεί. Αυτό είναι απίστευτο».

Ο Αντριάνο δήλωσε ότι ο υπάλληλος της αεροπορικής εταιρείας που τον εμπόδισε να επιβιβαστεί στην πτήση του έσωσε τη ζωή.

Είπε ότι μια σύγχυση σχετικά με τα στοιχεία της πτήσης του τον έκανε να καθυστερήσει την επιβίβαση. Όταν το προσωπικό αρνήθηκε να τον αφήσει να επιβιβαστεί στην πτήση, «διαφώνησε μαζί του και ούτω καθεξής και αυτό ήταν όλο. Και μου έσωσε τη ζωή».

