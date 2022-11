Πολλές προσωπικότητε του Χόλιγουντ ενθουσιάστηκαν με το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία και τη νίκη του Λούλα απέναντι στον Μπολσονάρο.

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter: «Το αποτέλεσμα των εκλογών στη Βραζιλία αποτελεί μια ευκαιρία να αλλάξει η πορεία της ιστορίας, όχι μόνο για τη Βραζιλία και τον Αμαζόνιο, αλλά και για τον κόσμο».

Ο Ντι Κάπριο, γνωστός για την ακτιβιστική του δράση για την προστασία του περιβάλλοντος, μπήκε σε διαμάχη με τον Μπολσονάρο το 2019, αφού ο τότε πρόεδρος διατύπωσε έναν εντελώς αβάσιμο ισχυρισμό ότι ο ηθοποιός «πλήρωσε» για τις πυρκαγιές στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου.

Και άλλοι ηθοποιοί πανηγύρισαν τη νίκη του Λούλα, σύμφωνα με το THR.

Ο πρωταγωνιστής του «Star Wars» και γνωστός ως «Luke Skywalker» Μαρκ Χάμιλ έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter: «Συγχαρητήρια στον νεοεκλεγέντα πρόεδρο της Βραζιλίας: Lula da Silva!!!».

Ο Τζορτζ Τακέι του «Star Trek» εξέφρασε επίσης ικανοποίηση για το αποτέλεσμα στο Twitter, γράφοντας: «Νίκησαν τον εξτρεμισμό και τον φασισμό στη Βραζιλία. Ας το κάνουμε στην Αμερική».

Πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών και άλλοι διάσημοι εξέφρασαν την υποστήριξή τους στον Λούλα.

«Οι εκλογές στη Βραζιλία μπορεί να καθορίσουν, εάν το τροπικό δάσος του Αμαζονίου θα συνεχίσει να είναι «οι πνεύμονες του κόσμου» ή θα αποψιλωθεί για βραχυπρόθεσμο κέρδος» σχολίασε η τραγουδίστρια και ηθοποιός Μπάρμπρα Στρέιζαντ.