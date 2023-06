Τρεις νεκροί και τουλάχιστον 12 αγνοούμενοι είναι προς το παρόν ο τραγικός απολογισμός του κυκλώνα που έπληξε χθες Παρασκευή (17.6.2023) την πολιτεία Ρίο Γκράντε ντο Σουλ στη νότια Βραζιλία.

Δύο άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο στην πόλη Σάο Λεοπόλδο της Βραζιλίας. Ένας 23χρονος σκοτώθηκε από ηλεκτροπληξία, ενώ νεκρός βρέθηκε οδηγός του οποίου το αυτοκίνητο παρασύρθηκε από χείμαρρο, που προκάλεσε ο κυκλώνας.

Την ίδια ώρα, ένας θάνατος που σχετίζεται με την κακοκαιρία αναφέρθηκε στην πόλη Μακίνι. Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης έχει τεθεί το Πόρτο Αλέγκρε, η πρωτεύουσα της πολιτείας Ρίο Γκράντε ντο Σουλ.

Σοβαρά προβλήματα έχουν προκληθεί στο οδικό δίκτυο εξαιτίας πλημμυρών και κατολισθήσεων, δεκάδες πτήσεις ακυρώθηκαν, ενώ περισσότερα από 250.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

