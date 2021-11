Τουλάχιστον 100 πτώματα γυναικών κακοποίησε ένας 67χρονος στην Βρετανία, όσο εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος σε νοσοκομεία της χώρας. Η εν λόγω υπόθεση έχει χαρακτηριστεί ως η «χειρότερη υπόθεση νεκροφιλίας» που έχουν αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα οι δικαστικές Αρχές.

Οι τεράστιες διαστάσεις της υπόθεσης νεκροφιλίας αποκαλύφθηκαν αφού ο David Fuller δήλωσε ένοχος για τη δολοφονία της 25χρονης Wendy Knell και της 20χρονης Caroline Pierce σε δύο χωριστές επιθέσεις το 1987 στο Τέννμπριτζ Γουέλς του Κεντ της Βρετανίας.

Στη διάρκεια της εκδίκασης της υπόθεσής του άλλαξε την κατάθεσή του κι όπως ελέχθη στο δικαστήριο, ο David Fuller επιτέθηκε σεξουαλικά στα δύο θύματά του αφού τα είχε σκοτώσει, ενώ κακοποίησε σεξουαλικά και τις σορούς γυναικών στα νεκροτομεία των νοσοκομείων του Κεντ, του Σάσεξ και του Τένμπριτζ Γουόλς, όσο εργαζόταν εκεί.

Όταν οι Αρχές έκαναν έφοδο στο σπίτι του νεκρόφιλου, ανακάλυψαν τέσσερα εκατ. φωτογραφίες σεξουαλικής κακοποίησης και φωτογραφίες των θυμάτων. Ο 67χρονος – όπως αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail – είχε τέσσερις σκληρούς δίσκους με 5ΤΒ δεδομένων στο πίσω μέρος μιας ντουλάπας, που όταν εξετάστηκαν από τις Αρχές, βρέθηκε να περιέχουν αδιανόητο υλικό σεξουαλικής κακοποίησης.

«Μεταξύ του 2008 και του 2020 ο Φούλερ είχε φωτογραφίσει και βιντεοσκοπήσει τον εαυτό του να βεβηλώνει σεξουαλικά τα πτώματα δεκάδων γυναικών και κοριτσιών στα νεκροτομεία δύο νοσοκομείων, όπου είχε πρόσβαση μέσω της δουλειάς του ως υπευθύνου συντήρησης», ανέφερε η εισαγγελία.

Ο 67χρονος νεκρόφιλος συνελήφθη για τους φόνους στις 3 Δεκεμβρίου του 2020 μετά από νέα ανάλυση στοιχείων DNA δεκαετιών, με τις Αρχές να φτάνουν στην ταυτοποίηση τουλάχιστον 81 κακοποιημένων πτωμάτων και να σημειώνουν ότι ενδεχομένως είναι περισσότερα.

Πριν τη δίκη του για τους φόνους είχε ομολογήσει την ενοχή για άλλα 51 αδικήματα, ανάμεσά τους και 44 κατηγορίες σχετικά με 78 θύματα που ταυτοποιήθηκαν, τις σορούς των οποίων βεβήλωσε στα νεκροτομεία μεταξύ του 2008 και του Νοεμβρίου του 2020, όπως πιστεύεται. Σε βίντεο από την ανάκρισή του, που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία του Κεντ, ο νεκρόφιλος ακούγεται να λέει: «Θέλω να ομολογήσω… Ομολογώ τα εγκλήματα, αλλά δεν θέλω να υπεισέλθω σε λεπτομέρειες».

Μέχρι στιγμής δεν έχει οριστεί ημερομηνία για την ανακοίνωση της ποινής στον νεκρόφιλο, που αναμένεται σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ, να περάσει το υπόλοιπο της ζωής του στη φυλακή.

Η υπόθεση έχει αφήσει άφωνη τη βρετανική κοινή γνώμη με την υπουργό Εσωτερικών, Πρίτι Πατέλ να δηλώνει ότι «η αρρωστημένη φύση των εγκλημάτων που διαπράχθηκαν προκαλεί αποστροφή και ανησυχία» και να εύχεται να νιώσουν οι συγγενείς των θυμάτων κάποια δικαίωση με την απόδοση επιτέλους δικαιοσύνης. Ο υπουργός Υγείας, Σατζίντ Τζαβίντ ζήτησε να επανεξαστούν οι κανόνες πρόσβασης στα νεκροτομεία των υγειονομικών δομών της Βρετανίας.

NHS launches massive investigation after depraved double killer abused at least 100 dead women and girls in mortuaries https://t.co/hBmo3BJOSq