Βρετανία: 8 τραυματίες μετά την επίθεση με μαχαίρι, μητέρες ούρλιαζαν για τα παιδιά τους

Πανικός επικρατεί από σήμερα το πρωί (29.07.2024) στο Σάουθπορτ στη Βρετανία. Άγνωστος έκανε επίθεση με μαχαίρι κατά περαστικών, στέλνοντας στο νοσοκομείο με τραύματα τουλάχιστον 8 θύματα, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά.

Σαν σκηνή από ταινία τρόμου, περιέγραψαν οι αυτόπτες μάρτυρες την επίθεση που έγινε στη Βρετανία, σε περιοχή που βρίσκεται παιδικός σταθμός. Αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν τον δράστη και οι 8 τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε 3 νοσοκομεία της περιοχής για να λάβουν τις πρώτες βοήθειες.

Οι αρχές ειδοποιήθηκαν στις 11:50 το πρωί, όταν εργαζόμενοι σε καταστήματα στην οδό Χαρτ είδαν τον άνδρα να μαχαιρώνει ακόμα και μικρά παιδιά.

Στο σημείο έφτασαν αμέσως 13 ασθενοφόρα αλλά και ελικόπτερo – ασθενοφόρο για να παραλάβουν τους τραυματίες.

Αν και οι χρήστες στα social media κάνουν αναφορές για τουλάχιστον 1 νεκρό, κάτι τέτοιο δεν έχει επιβεβαιωθεί από την αστυνομία.

«Η κόρη μου τραυματίστηκε. Έφυγε τρέχοντας μακριά του και πλέον είναι ασφαλής», αποκάλυψε πατέρας ενός θύματος στο news.sky.com.

Ένας ιδιοκτήτης τοπικής επιχείρησης, ο οποίος ήταν ένας από τους πρώτους ανθρώπους που κάλεσαν την αστυνομία, παρομοίασε το ηλιόλουστο Σάουθπορτ με την Αμερική.

«Οι μητέρες ξεκίνησαν να έρχονται στην οδό Χαρτ, και να ουρλιάζουν για τα τραυματισμένα παιδιά τους. Ευτυχώς η αστυνομία τον έπιασε. Είναι σαν κάτι από την Αμερική, όχι σαν το ηλιόλουστο Σάουθπορτ», ανέφερε στο ίδιο site.

Την σιωπή της έσπασε και μία καταστηματάρχης στην ίδια περιοχή η οποία ανέφερε πως ο δράστης μπούκαρε σε νηπιαγωγείο και ξεκίνησε να μαχαιρώνει παιδιά.

«Η κατάσταση σόκαρε τους πάντες. Είδα στο Facebook πολλά σχόλια για την κατάσταση. Κάποιοι μαχαιρώθηκαν με μαχαίρι. Τι συμβαίνει; Υπήρχαν πληροφορίες για τα παιδιά που συμμετείχαν. Κάποιος μπήκε σε ένα νηπιαγωγείο και μαχαίρωσε τυχαία τα παιδιά. Έκλεισα γρήγορα την πόρτα του μαγαζιού μου. Ακόμα τρέμω. Ακόμα δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω τι συμβαίνει».

Η αστυνομία ανακοίνωσε πως δεν υπάρχει κίνδυνος πλέον στην περιοχή, μιας και ο δράστης συνελήφθη. Ωστόσο συνέστησε στους πολίτες να μην κυκλοφορούν στην οδό Χαρτ που βάφτηκε με αίμα, μέχρι να τελειώσουν οι έρευνες.

Κάτοικοι έχουν κλείσει τα παράθυρα των σπιτιών τους και οι επιχειρήσεις έχουν κατεβάσει από νωρίς «παντζούρια», μετά το σοκ που πέρασαν σήμερα το πρωί.

Στο σημείο έχει φτάσει ήδη η ιατροδικαστική ομάδα της περιοχής για να εξετάσει το τραγικό επεισόδιο.

Τη θλίψη του για την επίθεση στο Σάουθπορτ στη Βρετανία, εξέφρασε ο νέος πρωθυπουργός της χώρας Κιρ Στάρμερ στο Χ (πρώην Twitter).

«Τρομακτικά και βαθιά σοκαριστικά τα νέα από το Σάουθπορτ. Οι σκέψεις μου είναι σε αυτούς που επηρεάστηκαν (σ.σ. από την επίθεση).

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την αστυνομία και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την γρήγορη ανταπόκρισή τους.

Θα συνεχίσω να ενημερώνομαι όσο η κατάσταση βρίσκεται σε εξέλιξη», έγραψε ο Κιρ Στάρμερ.

Horrendous and deeply shocking news emerging from Southport. My thoughts are with all those affected.



I would like to thank the police and emergency services for their swift response.



I am being kept updated as the situation develops.