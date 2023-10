Έκπληκτοι έμειναν οι επισκέπτες του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στο Λονδίνο της Βρετανίας όταν είδαν δυο ανθρώπους να ψεκάζουν με πορτοκαλί άνθος αραβοσίτου το ομοίωμα ενός δεινοσαύρου.

Αμέσως μετά οι επισκέπτες του μουσείου της Βρετανίας κατάλαβαν ότι επρόκειτο για ακτιβιστές που αποφάσισαν να βάψουν πορτοκαλί τον δεινόσαυρο σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την παραγωγή και χρήση πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Οι δράστες της… βαφής του δεινόσαυρου στο βρετανικό μουσείο ήταν ένας γαστρεντερολόγος και ένας φυσιοθεραπευτής που θέλησαν να διαμαρτυρηθούν για τη στάση της κυβέρνησης της χώρας στα θέματα αυτά και να απαιτήσουν να σταματήσει το κράτος κάθε παραγωγή και χρήση τους.

Οι ακτιβιστές ήταν μέλη της οργάνωσης «Just Stop Oil». Ο λόγος για το γαστρεντερολόγο Γουίλ Στέιμπλφορθ και τον φυσιοθεραπευτή Στιβ Φέι, που έβαψαν με πορτοκαλί χρώμα από άνθος αραβοσίτου το ομοίωμα του σκελετού του δεινόσαυρου Patagotitan mayorum, ύψους 7,9 μέτρων, που βρίσκεται στο βρετανικό μουσείο.

Επίσης, άπλωσαν στο σημείο και ένα πανό με το μήνυμα: «Για το καλό της υγείας – Σταματήστε το πετρέλαιο» και έκαναν και καθιστική διαμαρτυρία, περιμένοντας την αστυνομία να φτάσει στο σημείο.

Will and Steve are not just 2 of the loveliest people you’ll ever meet. They are health professionals who cannot stand by while govt pursues genocidal climate policy. The difference between 1.5 and 2 degrees is 2 billion more lives at risk. @DoctorsXr @JustStop_Oil https://t.co/0vXtz405gc — Dr Juliette Brown (she/her) (@DrJulietteBrown) October 26, 2023

Η αστυνομία ήρθε φυσικά μετά από λίγο και συνέλαβε τον γιατρό και τον φυσιοθεραπευτή.

Το ομοίωμα του δεινόσαυρου ήταν το «κλου» της έκθεσης «The Titanosaur: Life as the Biggest Dinosaur», η οποία παρέμεινε κλειστή την υπόλοιπη ημέρα, σύμφωνα με την εφημερίδα The Telegraph.

Will we follow in the footsteps of this long-extinct dinosaur? With breakdowns in weather patterns and deaths of millions on the near horizon, our government pursue ever-greater exploitation of oil and gas reserves.



Sign up for direct action at https://t.co/7BzUVS02dZ pic.twitter.com/AtdUMa849W — Just Stop Oil (@JustStop_Oil) October 26, 2023

«Ως γιατρός του Εθνικού Συστήματος Υγείας έχω περάσει πολλά χρόνια φροντίζοντας ασθενείς με ασθένειες, οι οποίες προκαλούνται από ορυκτά καύσιμα. Έχω κάνει ό,τι νόμιμο μπορώ για να μεταφέρω το μήνυμά μας. Τα περισσότερα από αυτά ήταν αναποτελεσματικά. Οπότε ήρθε η ώρα να παραβιάσω τον νόμο. Δεν βλέπω άλλον τρόπο αυτή τη στιγμή» είχε πει ο Γουίλ Στέιμπλφορθ σε δήλωσή του λίγο πριν την… βαφή του δεινόσαυρου του βρετανικού μουσείου.