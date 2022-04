Ανακλήθηκαν στη Βρετανία παρτίδες με αυγά “Kinder έκπληξη”, υπό τον φόβο ότι μπορεί να είναι μολυσμένα με σαλμονέλα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνολικά, έχουν αναφερθεί 57 κρούσματα σαλμονέλας ενώ περισσότερα από τα τρία τέταρτα εξ αυτών, είναι παιδιά ηλικίας κάτω των πέντε ετών. Αν και δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία που να δείχνουν ότι τα σοκολατένια αυγά ήταν μολυσμένα με σαλμονέλα, η υπόθεση θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω για την ασφάλεια της δημόσιας υγείας.

Ferrero has recalled selected batches of Kinder Surprise eggs because of the possible presence of salmonella.



If you have bought the below product, do not eat it. Instead, please contact Ferrero to obtain a full refund.



Read more: https://t.co/DKq1817qze https://t.co/wd2yNtOtac pic.twitter.com/j5ZmHUZZPP